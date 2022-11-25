Смольный утвердил повышение тарифов ЖКУ в Петербурге

Изначально изменять цены на ЖХК планировали с 1 июля 2023 года, однако в соответствии с постановлением правительства РФ № 2053 от 14.11.2022 года индексация тарифов пройдет гораздо раньше.

«Для всех регионов, включая Петербург, предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги был утвержден в размере 9%. Однако благодаря проводимой тарифной политике "инфляция минус" и оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций, суммарный платеж за коммунальные услуги в Петербурге не превысит 8,5%», — заверили в пресс-службе ведомства.

В комитете утверждают, что рост оказался в 1,5 раза ниже ожидаемой среднегодовой инфляции (по последним расчетам Минэкономразвития она составляет 13,9%). Так, увеличение тарифов на теплоснабжение в Петербурге будет 8,4%, на электроснабжение — 9%, а на водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора — 8,5%.

В среднем коммунальные платежи с декабря будут чуть более 3 тысяч рублей, увеличившись сразу на 235,24 рубля по сравнению с ноябрем. Отмечается, что до 1 июля 2024 года Смольный не будет пересматривать установленные тарифы.