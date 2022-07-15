Дом Басевича все-таки реконструируют для нужд Академии танца Эйфмана. Смольный ищет подрядчика для строительства

В документации объявлена максимальная стоимость контракта — 2,7 млрд рублей. Официально это строительство и реконструкция комплекса зданий для нужд СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПб ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана». Работы будут проходить на двух объектах, пишет «Фонтанка».

Первый — спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией. Его построят на углу Большой Пушкарской и Лизы Чайкиной. Второй — комплекс апартаментов служебного пользования. На Большой Пушкарской, 7А, будут реконструировать дом Басевича.

В конкурсных условиях сказано, что реконструкция предусматривает: демонтаж аварийных конструкций здания, сохранение лицевой части по улице Большая Пушкарская: пять нижних этажей оставят, шестой и седьмой этажи планируют воссоздать «в соответствии с историческими и архивными материалами».

Также в конкурсной документации сказано, что запланировано воссоздание конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями и организацией доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания по адресу: улица Большая Пушкарская, 9.

Контракт разделен на пять этапов. Первый завершится к концу текущего года, его объем оценивается в 43 млн рублей. Последний запланирован на второе полугодие 2024 года, на него потратят 1,3 млрд рублей.

Напомним, проект по реконструкции бывшего доходного дома Басевича одобрила Главгосэкспертиза в конце 2021 года. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания. Возгорания здесь не редкость. Последний раз здание горело накануне, 14 ноября. Крупный пожар тушили 38 специалистов.

Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.