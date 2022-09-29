Закрытие «Чернышевской» и новые общественные пространства: как изменится жизнь петербуржцев в октябре

Запрет или ограничения на онлайн-операции

С 1 октября можно самостоятельно устанавливать запрет или ограничения на онлайн-операции: например, лимит денежных переводов, запретить оформление кредита онлайн. Для этого необходимо написать заявление в банк и указать, какие ограничения нужно ввести. Отменить их можно в любой момент. Так, закон может снизить случаи онлайн-мошенничеств с большими денежными потерями.

Еще с 1 октября банки обязаны определять устройства, с которых совершается онлайн-операция. Для этого клиенту необходимо подтвердить электронную почту и номер телефона.