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Закрытие «Чернышевской» и новые общественные пространства: как изменится жизнь петербуржцев в октябре

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Открытие Белого зала Шереметевского дворца, новый библиотечный центр в Петербурге и электронные водительские права: рассказываем, какие изменения ждут петербуржцев в октябре. 

Изображение предоставлено Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства

Открытие Белого зала Шереметевского дворца

На набережной реки Фонтанки после реставрации 7 октября откроют Белый зал выступлением международного симфонического оркестра «Таврический». За три года здесь восстановили наборный паркет, живопись на пилястрах и стенах, позолоту на рамах зеркал, где Анне Ахматовой привиделись тени Серебряного века, когда она писала «Поэму без героя». Изначально зал был задуман в 1798 году архитектором Джакомо Кваренги для свадебного торжества графа Николая Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой. Достроил его только в 1840-х архитектор Иеронимом Корсини. Здесь проходили балы, театрализованные представления и симфонические собрания, пел хор графа Шереметева и выступал Великорусский оркестр Василия Андреева.

Фото: e-leet / Shutterstock

Закрытие «Чернышевской»

С 25 октября на реконструкцию закроют станцию метро «Чернышевская» до мая 2024 года. Здесь появятся четыре новых эскалатора вместо трех существующих. На время ремонта для пассажиров изменят движение трех автобусных маршрутов и введут еще один дополнительный временный. Подробную информацию об этом можно посмотреть здесь

Предоставлено пресс-службой Центра компетенций Ленобласти

Центральный парк в Низино (Ленобласть)

Ленобласть оправдывает звание силиконовой долины общественных пространств. В октябре в Низино на Центральной, 54 А откроют парк. Здесь благоустроят набережную, экотропу, пирс, место для рыбалки, установят домики для уток, организуют прокат лодок и пляжную зону с шезлонгами. 

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Повышение зарплаты бюджетникам

С 1 октября работникам бюджетных организаций и гражданскому персоналу воинских частей повышают зарплату на 4%. Прибавка к заработку также коснется воинских учреждений и органов исполнительной власти, приравненных к военной службе.

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Информирование о гарантированном доходе по вкладам в банках 

С 1 октября банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. Информация должна быть размещена в таблице или рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом.

olesia_g / Shutterstock

Запрет или ограничения на онлайн-операции

С 1 октября можно самостоятельно устанавливать запрет или ограничения на онлайн-операции: например, лимит денежных переводов, запретить оформление кредита онлайн. Для этого необходимо написать заявление в банк и указать, какие ограничения нужно ввести. Отменить их можно в любой момент. Так, закон может снизить случаи онлайн-мошенничеств с большими денежными потерями.

Еще с 1 октября банки обязаны определять устройства, с которых совершается онлайн-операция. Для этого клиенту необходимо подтвердить электронную почту и номер телефона.

olesia_g / Shutterstock

Электронные водительские права

С 1 октября ГИБДД в тестовом режиме разрешает автомобилистам предъявлять права через приложение «Госуслуги Авто». Пока еще готовят поправки к ПДД, которые сделают такую проверку легитимной. 

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Открытие джаз-клуба Игоря Бутмана

С 1 октября официально открывают джаз-клуб Игоря Бутмана. Музыкант и полный состав Московского джазового оркестра будут выступать здесь не реже одного раза в месяц. В ноябре этого года во время Культурного форума в клубе проведут первый джазовый «Форум Фест».

Фотографии предоставлены библиотечным центром БИАР
Фотографии предоставлены библиотечным центром БИАР

Запуск нового библиотечного центра

8 октября в Красносельском районе на Тамбасова, 1 откроют культурное пространство БИАР с коворкингом, библиотекой и курсами иностранных языков. В центре будут проводить лекции, мастер-классы и развивающие курсы, в том числе английского, итальянского, японского и немецкого языков. 

Ижора парк в Ленобласти

В Коммунаре на Ижорской, 20 откроют общественное пространство возле реки Ижоры. Здесь обустроят детские и спортивные площадки, прогулочный маршрут, пространства для отдыха и кормления уток, точки общепита и проката спортинвентаря. Вдоль парка пройдет велодорожка Москва-Петербург (Вело 1). Здесь уже работает городская лаборатория, где молодежь обсуждает экологические проблемы и благоустройство среды.

Drozdin Vladimir / Shutterstock

Подогрев тротуаров

В Петербурге в октябре запустят пилотный проект по подогреву тротуаров в Соляном переулке рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Система будет работать от постоянного напряжения 12-42 вольта, что гарантирует полную безопасность, поэтому ее можно устанавливать даже на детских площадках. Такая технология поможет избежать наледи и повысить безопасность пешеходов.

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Проверка системы оповещения 

5 октября, в среду, с 10:30 до 11:00 в Петербурге проверят систему оповещения населения. Кроме сирен и уличных громкоговорителей задействуют радио и телеканалы. 

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НДС с электронных услуг 

С 1 октября иностранный поставщик исчисляет НДС с электронных услуг только в том случае, если оказывает их физическому лицу, не являющемуся ИП. В противном случае, когда зарубежная компания оказывает услугу организации или предпринимателю, НДС уплачивают последние как налоговые агенты. 

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Ограничение движения в шести районах Петербурга 

  • В Адмиралтейском районе с 28 сентября по 15 октября ограничено движение транспорта по Английской набережной от Замятина переулка до площади Труда из-за ремонта тротуаров. 
  • В Калининском районе с 28 сентября по 4 октября ограничено движение транспорта по улице Демьяна Бедного от Учительской улицы до проспекта Луначарского из-за прокладки газопровода.
  • В Красногвардейском районе с 28 сентября по 9 октября ограничено движение транспорта по Ново-Шафировскому путепроводу, включая съезды из-за ремонта дороги. 
  • В Курортном районе с 27 сентября по 10 октября закрыли движение транспорта по улице Жукова в городе Сестрорецке от 3-й Тарховской улицы до 4-й Тарховской улицы из-за строительства инженерных сетей.
  • В Пушкинском районе с 17 сентября по 12 декабря ремонтируют дорожное покрытие по Московскому шоссе в поселке Шушары от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города. С 27 сентября по 8 октября закрыли движение транспорта по Железнодорожной улице, Паровозной дороге, Курьерскому проезду у Московского шоссе в поселке Шушары. С 27 сентября по 14 октября закрыли движение транспорта по 2-му Бадаевскому проезду и 2-му Бадаевскому проезду у Московского шоссе в поселке Шушары.
  • В Центральном районе с 28 сентября по 21 октября ограничили движение транспорта по Воскресенской набережной от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского, потому что прокладывают электрокабель.
eamesBot / Shutterstock

Отмена моратория о банкротстве 

В России не будут продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, действовавший до 1 октября. Его вводили из-за антиковидных ограничений и после санкций в отношении России.

GoodStudio / Shutterstock

Электронный акт выполненных работ

С 17 октября при сдаче-приемке строительных работ можно будет пользоваться электронным форматом актов. Документ можно использовать и для передачи в налоговые органы во время проверок.

Konstantin Lenkov / Shutterstock

Оформление парковочных разрешений в Адмиралтейском районе

С 1 октября жители Адмиралтейского района могут зарезервировать парковочное место. Для этого необходимо подать заявление через МФЦ или портал госуслуг Петербурга. Новую зону запустят 1 ноября. Узнать подробности можно здесь.

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