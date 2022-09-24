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В Петербурге открылся джаз-клуб Игоря Бутмана

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На набережной канала Грибоедова открылся джаз-клуб Игоря Бутмана. Он будет функционировать как городское общественное пространство с концертами и образовательными мероприятиями.

Tsuguliev/shutterstock

В Петербурге открылся джаз-клуб Игоря Бутмана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Планируется, что музыкант и полный состав Московского джазового оркестра будут выступать в новом месте не реже одного раза в месяц. В ноябре этого года в рамках Культурного форума здесь также планируют провести первый джазовый «Форум Фест».

«Сегодня начинается новая глава в истории отечественного джаза. На берегах Невы появилась еще одна точка притяжения, где будут собираться люди, которые любят джаз», — цитирует пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Новое пространство начнет ежедневную работу с 1 октября. В этот день будет отмечаться 100-летие российского джаза.

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