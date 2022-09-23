Смольный назвал точную дату закрытия станции метро «Чернышевская»

Комитет по транспорту Петербурга заявил,что с 25 октября станция метро «Чернышевская» станет недоступной для пассажиров. Это связано с проведением реконструкции. «В рамках реконструкции станции метро «Чернышевская» планируется размещение четырех новых эскалаторов вместо трех существующих. Работы направлены на увеличение пропускной способности станции, которая сегодня является одной из загруженных в городском метрополитене», — заявили в ведомстве.

На период реконструкции перевозка пассажиров будет организована наземным общественным транспортом. Для этого комитет изменит движение трех автобусных маршрутов и введет еще один дополнительный временный маршрут:

автобус № 21: трасса продлена от ст. метро «Чернышевская» по Кирочной ул., Литейному пр., Литейному мосту, Боткинской ул. (обратно по ул. Комсомола), пл. Ленина до конечной остановки «Ст. метро «Площадь Ленина»;

автобус № 136: трасса продлена от ст. метро «Чернышевская» по ул. Восстания, ул. Жуковского, Лиговскому пр. (обратно по Невскому пр., ул. Маяковского, ул. Жуковского) до конечной остановки «Ст. метро «Площадь Восстания»;

автобус № 169А: трасса продлена от ст. метро «Чернышевская» по ул. Восстания, ул. Жуковского, Лиговскому пр. до конечной остановки «Ст. метро «Площадь Восстания» (с разворотом на Кузнечном переулке);

временный автобус № 136М: от ст. метро «Чернышевская» по ул. Восстания, ул. Жуковского, Лиговскому пр. до остановки «Ст. метро «Площадь Восстания»; обратно по Невскому пр., ул. Маяковского, ул. Жуковского, ул. Восстания, у. Рылеева, ул. Радищева, Кирочной ул. до остановки «Ст. метро «Чернышевская».

При этом в ведомстве обещают следить за пассажиропотоком и при возникновении проблем с трафиком усиливать движение общественного транспорта.

Открытие обновленной станции «Чернышевская» намечено на май 2024 года.

Ранее Смольный почти вдвое сократил расходы бюджета на строительство метро в Петербурге в 2023 году. Изначально планировалось потратить около 55 миллиардов рублей, но теперь сумма снизилась до 30 миллиардов.