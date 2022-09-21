В Петербурге пройдет проверка системы оповещения населения в октябре

Как пояснили в пресс-службе Городского мониторингового центра, проверку будут проводить с 10:30 до 11:00. Из громкоговорителей будут доноситься слова «Внимание! Внимание! Внимание!».

Кроме того, для проверки систем оповещения задействуют радио и телеканалы. Жителей Петербурга просят не пугаться громких звуков и отнестись к испытаниям с пониманием.