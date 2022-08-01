В районе «Нарвской» хотят снести целые кварталы исторических домов и застроить их новым жильем. Что об это известно?

Что происходит?

Значительная часть исторического района Нарвской заставы в скором времени может пойти под снос, и на месте двух-трехэтажных домов возведут новое жилье. О планах строителей прийти на эту территорию рассказал директор по жилищной политике компании «СПб Реновация» Виктор Ведехин в своем интервью для официального сайта программы Развития застроенных территорий Петербурга.

Как выяснило издание «Деловой Петербург», в первую очередь техника может появиться в квартале, ограниченном улицами Белоусова, Турбинной, Новоовсянниковской и Севастопольской. Здесь для «расчистки» места под новое жилье планируют снести 17 исторических построек (по закону за пределами центра Петербурга таковыми считаются здания, возведенные до 1957 года). В основном речь идет о небольших домах, построенных в 1946—1951 годах, когда город восстанавливался после блокады. Однако как минимум один объект на выбранной территории может оказаться значительно старше. По некоторым данным, двухэтажка, расположенная по адресу Турбинная улица, 39 построена в 1926—1927 годах и может в скором времени отметить столетие, если, конечно, не будет снесена.

Впрочем, на этом планы строителей на Нарвскую заставу не ограничиваются — за выбранным кварталом могут последовать следующие. Сейчас закон допускает снос десятков домов в районе. Как отметили в комитете по градостроительству и архитектуре, высота новых домов здесь может достигать 40 метров. Таким образом, если реновация затронет эту территорию, привычное лицо района, известного уютными зелеными дворами и небольшими домиками, изменится до неузнаваемости. Причем первые новостройки планируют возвести уже в 2023—2025 годах.