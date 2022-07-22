Из года в год в Петербурге можно купаться всего в паре водоемов — почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать? Отвечают специалисты

В Петербурге традиционно негде купаться во время летней жары. Из всех водоемов города пригодными для плавания оказались только два. Почему так происходит, есть ли надежда на то, что этот список когда-нибудь расширится, а также что мешает сделать пляж на Неве? Разбираемся вместе со специалистами.
В Петербурге порядка сотни рек и каналов — около 7% площади города занимает водная гладь. Официально здесь расположены более 30 пляжных зон. Тем не менее из года в год горожане сталкиваются с тем, что в черте города искупаться они могут только в бассейнах. Так, в этом июне пригодным для плавания был признан всего один водоем Петербурга. Правда, позднее список разрешенных мест для купания увеличился до двух наименований. Остальные реки, озера, пруды и каналы признаны не соответствующими санитарным нормам.
Почему в Петербурге нельзя купаться?
Самой очевидной причиной плохого состояния городских водоемов является многочисленные загрязнения от промышленных предприятий, канализации и бытового мусора. Эта проблема характерна для всего мира, но в Петербурге она усиливается из-за износа очистных сооружений, объясняет руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. «Те очистные, которые были в советское время, устарели морально и физически, — говорит он. — Новые построили, но их незначительное количество. Большая часть стоков подвергается у нас исключительно физической, но не биологической очистке, в результате — стоки попадают в водоемы недостаточно очищенными».
Впрочем, это лишь часть проблемы — любой водоем в нормальных условиях способен справляться с ограниченным количеством загрязнений. Однако центральные петербургские реки лишены такой возможности. «Один из существенных негативных факторов — наши знаменитые гранитные набережные, во время строительства которых были уничтожены все мелководья, прибрежная растительность, водоросли. А ведь именно они помогают водоему самоочищаться. В результате — тому, что попадает в реки, негде отфильтровываться, оно плывет дальше, благополучно попадая в Финский залив, загрязняя еще и его», — поясняет эколог, консультант председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга Александр Карпов.
Если же говорить о многочисленных речках, прудах и озерах на окраинах города, то они сталкиваются с другими проблемами. Плотная городская застройка не позволяет им питаться дождевой водой (через ливневую канализацию она уводится в совершенно другие места, часто в нескольких километрах от места выпадения осадков). Водоемы мелеют, зарастают тиной и уже не способны к самоочищению. «Кроме того, малые реки страдают от совершенно неграмотного строительства дорог и переправ, город просто не заботится о своих водоемах! Вместо создания полноценных мостов с пролетами на таких реках обычно ставится условная труба, по которой движется вода. Однако эта труба становится непреодолимым препятствием для всякой водной живности. В результате реки превращаются фактически в систему почти замкнутых прудов, которые начинают цвести», — добавляет Карпов.
Михаил Страхов
Заместитель главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
«Нельзя забывать и об изменении климата — растет не только средняя температура воздуха, но и температура воды, что способствует сокращению количества кислорода в реках и озерах и, как следствие, провоцирует цветение воды».
Можно ли улучшить состояние водоемов Петербурга?
Как отмечает замглавы комитета по природопользованию Михаил Страхов, город активно занимается улучшением экологического состояния водоемов. «Многие полагают, что раньше, в советское время, загрязнения рек было меньше. Но до 1978 года все сточные воды Ленинграда сбрасывались в водные объекты города вообще без очистки. Сегодня очищается 99,6% сточных вод коммунальной канализации. Сейчас люди больше задумываются об окружающей среде, о проблемах ее загрязнения, поэтому кажется, что сложностей больше. Но на самом деле есть положительная динамика в том числе и в повышении спроса на экологию», — говорит он, добавляя, что так как Петербург является частью невско-ладожского водного региона, решать экологические проблемы нужно не только на уровне города, но и межрегионального взаимодействия с Ленобластью, Карелией и другими субъектами.
Однако Юрий Шевчук из «Зеленого Креста» сетует, что денег, выделяемых на строительство очистных сооружений и их поддержание в рабочем состоянии, не достаточно. «Финансирование постоянно отстает от потребностей, грубо говоря, очистные портятся быстрее, чем мы можем их строить», — поясняет он.
Помочь в очистке рек и озер (и частично компенсировать нехватку очистных сооружений) может технология фиторемедиации, рассказывает Екатерина Шалунова, доцент кафедры биоэкологии и природопользования СПбГУ. «В этом году мы с коллегами, проводили эксперимент на Юго-Западе города, в частности на реке Красненькой. Ставили станции, внешне напоминающие плоты, со специально подобранными группами растений. Эти растения поглощают загрязнения, в том числе соединения фосфора и азота. Они очищают реки, украшают их, привлекают водоплавающих птиц. Хорошее направление для городских несудоходных водоемов», — отмечает она.
Впрочем, добавляет Шалунова, если говорить о местах для купания, мало очистить сами реки и озера. «Контактам человека с водой в большинстве случаев препятствует бактериологическое загрязнение (кишечная палочка, гельминты), причем часто речь идет даже не о самих водоемах, а берегах. Чтобы добиться идеального состояния пляжей и водоемов, их нужно периодически чистить, подсыпать свежий песок, убирать наплавной мусор», — объясняет она.
Тем не менее, считает Александр Карпов, никаких системных подвижек в очистке петербургских рек не произойдет, пока не изменится подход к водоемам, в том числе на уровне законов. «Действующие акты неадекватно описывают водоемы. Там есть лишь понятия "водный объект" и "береговая линия". Последняя разделяет воду и сушу, которую нужно защищать от затопления. Ответственность за состояние водоема и его берегов разделена между разными ведомствами. Все это заканчивается строительством бетонной стенки, уничтожением мелководья, разрушением экосистемы и превращением живого пруда или речки в грязный бассейн», — объясняет он.
Нужно ли делать пригодными для купания все водоемы?
Как отмечают эксперты, непреодолимых препятствий к тому, чтобы сделать петербургские реки снова чистыми, нет. Для этого необходимо правильно организовать процесс их реабилитации. Однако, говорят они, это вовсе не значит, что после возвращения водоемов в естественное состояние во всех них можно будет купаться.
«Нет ничего страшного в том, что большая часть водоемов останется непригодной для купания. К примеру, Черная речка заболочена, это ее естественное состояние, как и большинства водоемов в нашем регионе. Нас часто спрашивают, почему, к примеру, Лахтинский разлив такой мутный и выглядит как болото, но это и есть его естественное состояние», — поясняет Екатерина Шалунова, доцент кафедры биоэкологии и природопользования СПбГУ.
При этом она отмечает, что доступными для купания можно делать другие водоемы города. «Есть пруды, карьеры, к примеру в районе Озерков. Но там очень остро как раз стоит проблема очистки стоков, в том числе от построенного там частного сектора», — добавляет Шалунова.
Также, считает Александр Карпов, уже сейчас можно было бы организовать места для купания в Неве. Правда, не в центре города, как привыкли завсегдатаи пляжа у Петропавловской крепости, а на Юго-Востоке. «Почти уверен, что можно было бы организовать пляжи и места для купания в верхнем городском течении Невы, например в Колпинском и Невском районах. Но в этом никто не заинтересован, это больше организационная проблема, чем экологическая. Качество воды там было бы удовлетворительным, но надо решать вопросы с безопасностью, ставить посты, заниматься организационной работой, превратить берег в пляж, обустроить его, поддерживать в нужном состоянии, но этим, судя по всему, никто не хочет заниматься», — заключает он.
Комментарии (0)