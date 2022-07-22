Из года в год в Петербурге можно купаться всего в паре водоемов — почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать? Отвечают специалисты

Почему в Петербурге нельзя купаться?

Самой очевидной причиной плохого состояния городских водоемов является многочисленные загрязнения от промышленных предприятий, канализации и бытового мусора. Эта проблема характерна для всего мира, но в Петербурге она усиливается из-за износа очистных сооружений, объясняет руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. «Те очистные, которые были в советское время, устарели морально и физически, — говорит он. — Новые построили, но их незначительное количество. Большая часть стоков подвергается у нас исключительно физической, но не биологической очистке, в результате — стоки попадают в водоемы недостаточно очищенными».

Впрочем, это лишь часть проблемы — любой водоем в нормальных условиях способен справляться с ограниченным количеством загрязнений. Однако центральные петербургские реки лишены такой возможности. «Один из существенных негативных факторов — наши знаменитые гранитные набережные, во время строительства которых были уничтожены все мелководья, прибрежная растительность, водоросли. А ведь именно они помогают водоему самоочищаться. В результате — тому, что попадает в реки, негде отфильтровываться, оно плывет дальше, благополучно попадая в Финский залив, загрязняя еще и его», — поясняет эколог, консультант председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга Александр Карпов.

Если же говорить о многочисленных речках, прудах и озерах на окраинах города, то они сталкиваются с другими проблемами. Плотная городская застройка не позволяет им питаться дождевой водой (через ливневую канализацию она уводится в совершенно другие места, часто в нескольких километрах от места выпадения осадков). Водоемы мелеют, зарастают тиной и уже не способны к самоочищению. «Кроме того, малые реки страдают от совершенно неграмотного строительства дорог и переправ, город просто не заботится о своих водоемах! Вместо создания полноценных мостов с пролетами на таких реках обычно ставится условная труба, по которой движется вода. Однако эта труба становится непреодолимым препятствием для всякой водной живности. В результате реки превращаются фактически в систему почти замкнутых прудов, которые начинают цвести», — добавляет Карпов.