Список разрешенных для купания водоемов Петербурга расширился до двух

Результаты отчета о состоянии водных акваторий пляжей датирован опубликованы Роспотребнадзором по Петербургу 12 июля. Специалисты Роспотребнадзора отобрали 480 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга, соответствует гигиеническим нормативам качество воды только на двух пряжах — это Ольгинский водоем и Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе. Остальные водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Приводим их список:

река Ижора — пляж Взрослый и Детский (Колпинский район);

озеро Безымянное (Красносельский район);

пляж Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район);

пляж Колонистского пруда (Пушкинский район);

озера Разлив — пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»;

Финский залив — пляжи «Кронштадтский» (Кронштадтский район), «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район), а также «Морские Дубки» (Приморский район).

«Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — отмечают в Роспотребнадзоре.