Роспотребнадзор разрешил купаться только в одном петербургском водоеме

Санитарные врачи повторно проверили качество воды в городских водоемах с оборудованными пляжами. Новый мониторинг показал, что купаться можно только в одном месте — в Ольгинском пруду напротив парка Сосновка в Выборгском районе. За 20 дней с момента последних замеров вода перестала быть пригодна в озере Безымянное в Красном Селе.

Роспотребнадзор за первый летний месяц собрал 120 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все остальные городские пляжи, в том числе берег Финского залива в Приморском и Курортном районах. Они подходят только для отдыха на суше.

Напомним, купальный сезон в Петербурге можно будет открывать в середине-конце июня. Об этом на пресс-конференции 9 июня заявил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов. Он же рассказал, что в Петербург вернется 30-градусная жара уже на этих выходных.