Дело Юрия Хованского вновь поступило в суд. Обвинение по нему переквалифицировали

Дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», вновь поступило в суд. Квалификация по нему изменена таким образом, что срок давности должен быть признан истекшим.
Дело Хованского поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве в понедельник, 4 июля. При этом квалификация преступления изменилась с части 2 на часть 1 статьи 205.1 УК РФ — с публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета, на публичное оправдание терроризма как таковое.
По словам адвоката Хованского Александра Передрука, переквалифицирование дела означает смену тяжести вменяемого блогеру преступления с тяжкого на средней тяжести, так как по части первой статьи 205.1 предусмотрено более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы, по части второй — до семи лет. «Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — отметил адвокат.
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Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.
Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорил, что «по сути, уже мертв», а также заявлял об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.
29 декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Хованского с заключения под стражу на запрет определенных действий. Спустя почти семь месяцев заключения в СИЗО блогера отпустили домой. Следователь объяснил желание следствия изменить Хованскому меру пресечения тем, что изменились обстоятельства дела. В апреле 2022 года Хованский рассказал в своем первом видео после освобождения из СИЗО о том, как он жил в тюрьме.
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