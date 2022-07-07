Дело Юрия Хованского вновь поступило в суд. Обвинение по нему переквалифицировали

Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.

Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорил, что «по сути, уже мертв», а также заявлял об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.

29 декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Хованского с заключения под стражу на запрет определенных действий. Спустя почти семь месяцев заключения в СИЗО блогера отпустили домой. Следователь объяснил желание следствия изменить Хованскому меру пресечения тем, что изменились обстоятельства дела. В апреле 2022 года Хованский рассказал в своем первом видео после освобождения из СИЗО о том, как он жил в тюрьме.