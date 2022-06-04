Стрит-арт с Даниилом Хармсом начали закрашивать

Художник и один из авторов стрит-арт-портрета Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского Паша Кас прокомментировал это решение. По его мнению, это «тихое убийство памяти о Хармсе», а намерение «уничтожить оригинал произведения искусства для того, чтобы высветить суррогат — это абсурдно».