Стрит-арт с Даниилом Хармсом начали закрашивать

Стрит-арт- с изображением Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского начали закрашивать. Фотографией поделилась журналистка Галина Артеменко в Telegram-канале
«Прямо сейчас смывают Хармса», — написала она. На месте граффити появится световая проекция — так называемый «световой стрит-арт», придуманный Смольным совместно с «Ленсветом». Тестовый запуск уже состоялся — посмотрите, как может выглядеть новое изображение.
Художник и один из авторов стрит-арт-портрета Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского Паша Кас прокомментировал это решение. По его мнению, это «тихое убийство памяти о Хармсе», а намерение «уничтожить оригинал произведения искусства для того, чтобы высветить суррогат — это абсурдно».
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