Стрит-арт с Хармсом на Маяковской все-таки закрасят. Вместо него появится световая проекция

Стрит-арт-портрет Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского все-таки закрасят. Его место займет световая проекция — так называемый «световой стрит-арт», придуманный Смольным совместно с «Ленсветом». Тестовый запуск уже состоялся — посмотрите, как может выглядеть новое изображение.
Итоговый вариант проекции еще не определен — активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», инициировавшие появление светового стрит-арта, планируют «подобрать тот вариант рисунка, который впишется в облик улицы». Сейчас он представляет из себя фотографию Хармса и строчки из его произведений.
«Да, с одной стороны жаль, что полюбившееся горожанам изображение будет закрашено до конца лета. С другой стороны мы прекрасно понимаем, что юридических возможностей сохранения мурала не было. Открывать ящик Пандоры с переписыванием закона и последующей легализацией всех граффити на фасадах домов ни в коем случае нельзя. Да и сама суть стрит-арта многое потеряет от получения так называемой легальности», — заявляют активисты.
«Очень нерадостный итог. Вчера, проходя мимо, видел эту «проекцию». Она, конечно, на сто процентов уступает муралу. Мало того, что ассоциируется с рекламой, но ведь ее не будет видно ни утром, ни днем, ни в белые ночи. Рисунок — это было действительно по «Хармсовски», при разном освещении и разной погоде, он как бы менял настроение. Добавляет грусти и то, что в начале марта закрывается гастроном на углу Некрасова и Маяковского, старейший в Петербурге. Туда захаживал частенько и Хармс. Там теперь тоже будет «светиться» огнями «Магнит». Может, лучше вообще ничего, чем так?» — комментирует идею со световым стрит-артом петербуржец Алексей.
Напомним, самым первым световым стрит-артом стала проекция портрета Федора Достоевского на доме писателя в Кузнечном переулке. Позже на доме №91 по Московскому проспекту был размещен портрет изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого. В апреле 2021 года проекция «Фантазии» Петрова-Водкина появилась на брандмауэре дома №85А по 8-й линии Васильевского острова, а на здании РНБ на Московском проспекте — световой стрит-арт с философскими изречениями.
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