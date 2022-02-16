Стрит-арт с Хармсом на Маяковской все-таки закрасят. Вместо него появится световая проекция

Итоговый вариант проекции еще не определен — активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», инициировавшие появление светового стрит-арта, планируют «подобрать тот вариант рисунка, который впишется в облик улицы». Сейчас он представляет из себя фотографию Хармса и строчки из его произведений.

«Да, с одной стороны жаль, что полюбившееся горожанам изображение будет закрашено до конца лета. С другой стороны мы прекрасно понимаем, что юридических возможностей сохранения мурала не было. Открывать ящик Пандоры с переписыванием закона и последующей легализацией всех граффити на фасадах домов ни в коем случае нельзя. Да и сама суть стрит-арта многое потеряет от получения так называемой легальности», — заявляют активисты.

«Очень нерадостный итог. Вчера, проходя мимо, видел эту «проекцию». Она, конечно, на сто процентов уступает муралу. Мало того, что ассоциируется с рекламой, но ведь ее не будет видно ни утром, ни днем, ни в белые ночи. Рисунок — это было действительно по «Хармсовски», при разном освещении и разной погоде, он как бы менял настроение. Добавляет грусти и то, что в начале марта закрывается гастроном на углу Некрасова и Маяковского, старейший в Петербурге. Туда захаживал частенько и Хармс. Там теперь тоже будет «светиться» огнями «Магнит». Может, лучше вообще ничего, чем так?» — комментирует идею со световым стрит-артом петербуржец Алексей.