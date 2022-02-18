«Это решение — тихое убийство памяти о Хармсе»: Паша Кас — о замене стрит-арта на световую проекцию

Художник, один из авторов стрит-арт-портрета Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского:

Власти Петербурга решили заменить граффити с Даниилом Хармсом на его доме световой проекцией. Я как один из авторов проекта против закрашивания портрета Хармса на улице Маяковского и переделки проекта. Как и многие жители Петербурга, которые выступили за сохранения, их почти 30 тысяч человек — том числе директор Эрмитажа, сотрудники Русского музея и многие публичные личности.

Эта решение — тихое убийство памяти о Хармсе. Это насмешка над здравым смыслом. Они хотят уничтожить оригинал произведения искусства для того, чтобы высветить суррогат — это абсурдно.Идея с проекцией — это всего лишь способ сбить накал от данной ситуации.

Хэй, депутаты! Нам не нужен ваш пряник в виде проекции, лучше займитесь делом. Весь город завален рекламой — световыми вывесками на фасадах зданий, множество исторических зданий в аварийном состоянии. А администрация города дает себе моральное право уничтожить объект искусства, заменив на фонарик, который через годик перестанет работать. Но кому уже будет до этого дело, ведь задача выполнена, портрет уничтожили.

Кстати, проталкивал этот проект Даниил Петров, который объявил [себя] защитником мурала с Хармсом. Раздавал интервью, фотографировался на фоне нашей работы для новостей. Причем поставить в известность авторов проекта не посчитал нужным. Напомню что авторы проекта — Павел Мокич, Паша Кас и куратор Раш Х.

На днях Даниил получил премию от «Собака.ru» за защиту граффити Хармса. И этот человек подписал соглашение за закрашивание. Причем меня никто не предупредил об этом, узнал из фотоотчета с лауреатами премии. Также я узнал от Даниила, что он работал над компромиссным решением — собирал подписи жильцов для разрешения закрасить граффити и установить проекцию, встречался с депутатами.

Я поговорил с ним и сказал, что я против закрашивания Хармса, использования нашего проекта. Сказал ему остановить начатый процесс, на что получил ответ: «Если вы против, то мы объявим конкурс и другие художники нарисуют дизайн для проекции». Я офигел!

Хочу сказать, что Даниил Петров никакого отношения не имеет к нашему проекту и его защите. Абсолютное лицемерие и неуважение к авторам проекта. Он возомнил, что проект его и он вправе делать с ним то, что хочет, не ставя в известность о своих действиях. И то, что его наградили — произошла ошибка. Люди, не думайте и не ассоциируйте, пожалуйста, эту фигуру с нашим проектом.

Такие вот дела, друзья. Нужна ваша поддержка — тех, кто неравнодушен и кто хочет как-то посодействовать в защите Хармса. Напишите мне и поделитесь своими мыслями на этот счет у себя в соцсетях.