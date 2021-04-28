Как петербуржцы создают парк на набережной Макарова — с пляжем и густыми зарослями. Власти планируют проложить здесь дорогу

Что здесь уже удалось сделать?

На мой прошлогодний день рождения мы убрали участок этой территории. А потом там дважды за лето прошли «Чистые игры» — суммарно вывезли мешков 200, а потом все это еще и рассортировали.

Случайно на фестивале «Литейный local» я познакомился с архитектором Ашотом Карапетяном, основателем бюро KRPTN. Его заинтересовала наша идея, и он согласился сделать вариант устройства пространства. От него горожане уже будут отталкиваться на сессиях соучаствующего проектирования и решать, как тут все будет выглядеть. Но для этого место нужно оживить, повысить к нему интерес — этим мы и занимаемся.

Осенью я подал эту идею в конкурс «Городских проектов» — они выделили деньги на разработку проекта. Заодно и нашел единомышленников, с которыми мы объединились, чтобы развивать эту территорию, создали чат. За зиму сделали мастерплан, информационный стенд, сайт, описание концепции. На сайте прикрутили возможность оставлять подписи за то, чтобы признать Заросли зеленой зоной. Там уже 1 800 подписей, мы надеемся собрать тысяч пять и подать их губернатору.

Также мы подали несколько заявок в «Твой бюджет» (проект инициативного бюджетирования при поддержке комитета финансов Петербурга — прим. ред.), три из них прошли, но тут проблема в том, что в рамках этой программы мы не можем изменить статус территории. А пока официально здесь все еще планируется дорога.