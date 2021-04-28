Как петербуржцы создают парк на набережной Макарова — с пляжем и густыми зарослями. Власти планируют проложить здесь дорогу

Инициативная группа петербуржев во главе с урбанистом Ильей Кулешовым разработала проект изменения территории на набережной Макарова — раньше это был задний двор завода имени Калинина. Власти не первый год хотят проложить здесь дорогу, но эти планы буксуют. Горожане решили воспользоваться промедлением и собрали уже почти две тысячи подписей за создание здесь уникального парка Заросли — с бурной растительностью, пятиметровым обрывом, пляжем с видом на Петропавловку и прямым доступом к воде. Илья Кулешов рассказал «Собака.ru» о том, почему городу нужен этот парк и как они планируют добиться изменения планов городской администрации.
Что это за место?
Я заметил эту территорию прошлой весной, там еще были припаркованные баржи. Увидел, что много людей здесь жгут костры, но не знал, как туда попасть — вокруг были заборы. Но вскоре понял, что зайти можно через мост Бетанкура. Раньше территория была закрытой, так как принадлежала заводу имени Калинина. Он был оборонным, производил патроны и снаряды. Сюда завод скидывал все свои отходы c XIX века, поэтому берег неоднородный. Но это очень интересно: тут есть пятиметровый обрыв над водой, пляж с видом на Петропавловку, густые естественные заросли, прямой доступ к воде — ее можно потрогать. Таких диких берегов в Петербурге осталось мало, и было бы здорово сохранить это место хотя бы с точки зрения разнообразия.
С момента открытия моста Бетанкура в 2018 году появился общедоступный проход сюда. Люди начали активно обживать пространство: кто-то жег провода, чтобы из них добывать железо, кто-то делал шашлыки. При этом территория быстро деградировала, потому что эти люди загрязняли кусочек земли и перемещались на соседний. Так что весь берег был усыпан мусором и следами от костров.
Какие у города планы на это место?
Городские власти хотят сделать на этом месте дорогу. Это давным-давно зафиксировано в генплане, но строить пока никто не торопится — каждый год реализация переносится. Но, вроде как, задачу спроектировать проезжую часть теперь поставили. Поэтому мы решили, что сейчас самое время требовать создать здесь парк. Выбрали для него название — Заросли, добавили его на карты.
Нужна ли здесь дорога?
Специалисты по транспортным системам OTS Lab провели независимое исследование, чтобы понять, нужна ли здесь на самом деле дорога. Они измерили автомобильные потоки, транспортную загруженность. По идее город должен проводить такие исследования, прежде чем что-то строить, но нам их найти не удалось. OTS Lab пришли к выводу, что новая дорога даст первое быстрое улучшение, а потом снова забьется пробками и станет даже немного хуже, чем было, потому что затор будет растягиваться дальше по набережной Макарова. А еще она будет использоваться всего два часа в день — утром и вечером. А все остальное время будет пустовать, потому что все желающие смогут проехать по Уральской. Зато в парке люди смогут отдыхать в любое время.
Цитата из заключения OTS Lab
«Таким образом, строительство нового участка набережной Макарова не повлияет на среднее время поездки на автомобиле для жителей Санкт-Петербурга.
В то же время новая дорога приведет к образованию новых и увеличению уже имеющихся заторов на набережной Макарова и на съезде с ЗСД в утренние и вечерние часы пик. Это происходит из-за того, что более прямой путь на ЗСД по набережной Макарова неизбежно приведет к увеличению спроса на этот маршрут. При этом ощутимой разгрузки альтернативных участков улично-дорожной сети не произойдет».
Что здесь уже удалось сделать?
На мой прошлогодний день рождения мы убрали участок этой территории. А потом там дважды за лето прошли «Чистые игры» — суммарно вывезли мешков 200, а потом все это еще и рассортировали.
Случайно на фестивале «Литейный local» я познакомился с архитектором Ашотом Карапетяном, основателем бюро KRPTN. Его заинтересовала наша идея, и он согласился сделать вариант устройства пространства. От него горожане уже будут отталкиваться на сессиях соучаствующего проектирования и решать, как тут все будет выглядеть. Но для этого место нужно оживить, повысить к нему интерес — этим мы и занимаемся.
Осенью я подал эту идею в конкурс «Городских проектов» — они выделили деньги на разработку проекта. Заодно и нашел единомышленников, с которыми мы объединились, чтобы развивать эту территорию, создали чат. За зиму сделали мастерплан, информационный стенд, сайт, описание концепции. На сайте прикрутили возможность оставлять подписи за то, чтобы признать Заросли зеленой зоной. Там уже 1 800 подписей, мы надеемся собрать тысяч пять и подать их губернатору.
Также мы подали несколько заявок в «Твой бюджет» (проект инициативного бюджетирования при поддержке комитета финансов Петербурга — прим. ред.), три из них прошли, но тут проблема в том, что в рамках этой программы мы не можем изменить статус территории. А пока официально здесь все еще планируется дорога.
В начале весны организовали в Зарослях Масленицу — привезли старую мебель, позвали местных, водили хороводы. Потом вместе с местными перекрасили лежащие сваи так, что они стали выглядеть, как гигантские карандаши. Там же начали создавать скамейки из паллет. 25 апреля провели масштабную уборку, на которую пришла уже куча людей. Каждый помогает по мере сил. Федор классно обращается с пилой — он сделал хорошую постоянную скамейку. Места костров выложили кирпичом, разместили таблички по всему берегу с информацией о проекте. На эту же встречу, например, пришел местный житель, который выкапывает тут старый металл и заодно регулярно убирает территорию — он обрадовался, что нам интересна это место.
Идея в том, чтобы развить здесь гражданскую активность — чтобы люди присвоили себе это место и захотели в нем тусоваться. Сейчас в пабликах Василеостровского района люди разделились на две части: одни говорят «ой, как классно», другие — «это жуткая дыра, там обитают алкоголики и наркоманы». Это все так. Но если место будет более проходимым, там нельзя будет учинять беспорядки. Можно вкладываться в парк трудом, чтобы в нем хотелось проводить время цивилизованно.
Что здесь появится в будущем?
На майских праздниках мы планируем собраться и сделать настилы, установить гамаки, скворечники, деревянные арт-объекты.
Мы бы хотели, чтобы место сохранило свою уникальную историю, при этом на одной его части можно было бы сделать общественное пространство с местами для мангалов, безопасной детской игры, набивными дорожками, без надоевшей всем плитки. А другую часть оставить дикой, чтобы на ней продолжили расти те же деревья, кусты и травы.
На зоне пустыря мы бы хотели сделать спортивную и детскую площадки, места для гриля, тихого отдыха. Все это можно вписать в существующий ландшафт, потому что там уже есть высокая причальная стенка. Еще есть идея сделать в естественной гавани летний бассейн и зимний каток. Также на визуализации есть мост над водой, на котором люди могли бы рыбачить или просто отдыхать.
Мы хотели бы войти в диалог с «Максидомом» — им принадлежат две трети здания завода и территория вокруг. Пока мы им пишем, но они не отвечают. В рамках государственно-частного партнерства они могли бы вложиться в благоустройство этого места. С их помощью здесь можно было бы реализовать новый тип пространства — общественно-природное, куда люди приходили бы и для отдыха, и для контакта с природой. Расположение на берегу Малой Невы сделает его одним из лучших в городе.
У нас есть амбициозный проект сделать пешеходный мост через Смоленку, чтобы можно было пройти Заросли насквозь. Тогда он будет выполнять важную инфраструктурную задачу и свяжет район с остальным городом тихим зеленым коридором.
Команда
Идея сделать здесь парк витала в воздухе. Многие понимали, что место надо сохранить. Я стал инициатором подачи заявки на конкурс проектов. После этого наша команда начала быстро расти. В нее вошел Леонид Андрухов, он раньше руководил петербургскими «Городскими проектами», муниципальный депутат округа «Остров декабристов», Маша Тиника из «Деревьев Петербурга», ребята из библиотеки в «Линиях». Есть другие мундепы, урбанисты, активисты, местные жители. Сейчас около 20 человек активно участвуют в проведении мероприятий и поддержке проекта. Плюс есть те, кто просто сочувствует и разделяет наши идеи. Люди донатят деньги на стройматериалы, помогают, подписывают обращения. Каждый житель может сделать свой вклад в то, чтобы на этом месте появилось комфортное место для отдыха, а не очередная дорога.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.