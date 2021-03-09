Как петербуржцы создают общественный сад на месте братской могилы первостроителей города на Петроградской стороне

На углу Кронверкской и Сытнинской улиц на Петроградской стороне есть заброшенный пустырь, на месте которого должно было начаться строительство. Но здесь обнаружились удивительные археологические находки: скелеты 255 человек, умерших в самом начале XVIII века, а также фундамент церкви XIX века. Пока судьба территории не решена, инициативу решили взять в свои руки местные жители — они хотят создать здесь общественный сад. Об истории места и планах его развития «Собака.ru» рассказала урбанистка Ольга Мнишко, ранее занимавшаяся преображением набережной Карповки.
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Ольга Мнишко
Как на это место обратили внимание
На углу Сытнинской и Кронверкской улиц есть заброшенный пустырь — я на него периодически поглядывала. А в мае прошлого года там появился крест — оказалось, что его установили представители петербургской лютеранской общины Андрей Парлант и его супруга Милена. Крест быстро убрали, но мне удалось с ними связаться, и они рассказали мне историю этого места.
История территории
Эта территория называлась Козьим болотом. В начале XIX века здесь располагались склады Сытного рынка — старейшего в городе. В 1874 году появились Лютеранская церковь и школа при ней — деревянные, но с каменными фундаментами. Во время Блокады их разобрали на дрова. Также по адресу Сытнинская 9–11 располагались два дома 1911 и 1912 годов постройки — их снесли в 2014 году, признав аварийными.
С 2012 года владельцем территории была группа компаний «Унисто Петросталь», после уничтожения домов в соответствии с требованием закона она была вынуждена провести там археологические раскопки — так предписано в историческом центре. В ходе работ обнаружили невероятное — массовое захоронение, датируемое началом XVIII века. Там лежало 255 скелетов людей, которые строили Петербург. Это самое старое из выявленных братских захоронений в городе, оно датируется 1704-1710 годами. Черепа переданы ученым для изучения, а остальное перезахоронили в Колпино. Также в этом месте выявлены участки булыжного мощения начала XIX века, водоотводная инженерная коммуникация XIX-XX веков и каменно-кирпичный фундамент Лютеранской воскресной школы XIX века.
После такой находки продолжать застройку, конечно, было невозможно — это место с богатой историей. В 2014 году КГИОП подал заявку на признание места объектом культурного наследия, но почему-то в ней не были указаны братская могила и сохранившиеся фундаменты — то есть главные ценности. Минкульт отказал. Однако городскими депутатами в связи с беспрецедентными находками было предложено зарезервировать весь участок под рекреацию, в том числе ту его часть, где кладбища не было. Поправку поддержали, строительство здесь запретили. Владельцы участка это решение оспорили, верховный суд признал незаконным включение сквера в перечень зеленых насаждений, строительство снова разрешили, но к тому моменту «Унисто Петросталь» уже обанкротилась. Больше этой компании не существует, а ее имущество было передано банку «Санкт-Петербург». Он, вероятно, в какой-то момент эту землю продаст, но пока она находится в подвисшем состоянии. Мы решили воспользоваться моментом, чтобы обратить на нее внимание и создать здесь общественный сад.
Кто занимается преображением места
Сейчас вокруг этой идеи объединилось много людей: члены сообществ «Петроградская диаспора», «Открытая лаборатория Город», ассоциации художников «Ассамблеи», Лютеранской общины, Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК), просто неравнодушные горожане. В ноябре 2020 года мы провели там субботник — собрали 16 пакетов мусора. После этого к нам присоединилось еще несколько человек: например, Оксана, которая организует фестиваль сирени в Ботаническом саду, и Максим, который следит за садами Смольного. Сейчас у нас есть чат на 65 человек, объединенных желанием создать здесь сад и не допустить застройку.
Каким будет это место?
Весной мы планируем начать посадки, для этого связались с ландшафтным архитектором Надеждой Керимовой из ГАСУ. Она вместе со своими студентами разрабатывает концепцию развития территории — здорово, что учащиеся смогут сразу работать над реальным кейсом.
Мы попросили их сделать максимально естественное, простое пространство — нам не нужен урбанизированный парк. Надеемся, что здесь будет воспета ценность сорняков. Почва здесь не очень хорошая, состоящая из строительного мусора. Но на ней уже растут иван-чай, ромашки, сурепка, одуванчики, лопухи — то, что мы привыкли называть сорняками. Но они являются первопроходцами и подготавливают почву для других более прихотливых растений. Конечно, можно было бы снять верхний слой и насыпать плодородный грунт, но нам кажется важным рассказывать историю места через контекст, аккуратно сохранять его и не менять сложившийся ландшафт. Нам не нужны здесь фонтаны, замощенные дорожки, вазоны и искусственные клумбы, мы хотим сохранять и приумножать городскую природу.
Социологи во главе с Любовью Чернышевой начали исследовать территорию. Мы должны понимать, кто ей пользуется, какие группы там уже существуют, чтобы не помешать им. Они будут делиться с архитекторами своими выводами. Пока мы ведем подготовительную работу, но уже знаем, что находящаяся рядом 91 школа хотела здесь пространство для занятий физкультурой на улице — территория огромная, места хватит на всех.
Планы развития
У нас есть краткосрочное и долгосрочное видение развития этой территории. Архитекторам поставили задачу создать план быстрых решений, тактических интервенций, которые мы могли бы реализовывать этим летом. Например, хотим высадить растения вдоль Сытнинской улицы, сделать красивую входную зону из подсолнечников или декоративных кустарников. Наследие Козьих болот тоже должно быть визуализировано: участок можно засадить растениями, которым хорошо подойдет влажная почва. Также хотим сделать заборчики вокруг сорняков, чтобы люди не ходили по ним. Вместе с художниками думаем, как отразить мемориальную ценность этого места.
Здесь постоянно размывает землю, поэтому планируем выстелить дорожки, чтобы людям было удобно ходить. Поставим скамейки, чтобы здесь можно было отдохнуть, и будем договариваться с администрацией района, чтобы они по периметру сада установили урны.
Надеемся устраивать здесь гаражные распродажи, лекции на открытом воздухе. А пока еще холодно, запустили цикл онлайн-лекций. На первой выступит ландшафтный архитектор Надежда Керимова — будет рассказывать о том, как работать с растительностью в городе. Также планируем организовать обсуждение с лидерами мнений Петроградской стороны. Будем рассматривать эту территорию с разных точек зрения: природы, истории, архитектуры, рядовых горожан. Ассамблея художников, надеемся, предложит творческие акции.
Долгосрочные планы
Мы готовим обращение в администрацию Петербурга с просьбой о выкупе этой территории у банка. Мы надеемся, что Администрация района поддержит и отправит свое обращение. Было бы здорово вернуть это место в собственность города, потому что оно важно для всех его жителей. Подобные прецеденты уже есть — сейчас город планирует купить яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе. Важно научиться говорить об этом месте, сейчас о нем мало кто знает. А потенциально это может быть одной из важнейших точек притяжения для жителей близлежащих домов. Главное — чтобы здесь вдруг не появился дом или апарт-отель.
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