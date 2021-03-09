Как петербуржцы создают общественный сад на месте братской могилы первостроителей города на Петроградской стороне

Каким будет это место?

Весной мы планируем начать посадки, для этого связались с ландшафтным архитектором Надеждой Керимовой из ГАСУ. Она вместе со своими студентами разрабатывает концепцию развития территории — здорово, что учащиеся смогут сразу работать над реальным кейсом.

Мы попросили их сделать максимально естественное, простое пространство — нам не нужен урбанизированный парк. Надеемся, что здесь будет воспета ценность сорняков. Почва здесь не очень хорошая, состоящая из строительного мусора. Но на ней уже растут иван-чай, ромашки, сурепка, одуванчики, лопухи — то, что мы привыкли называть сорняками. Но они являются первопроходцами и подготавливают почву для других более прихотливых растений. Конечно, можно было бы снять верхний слой и насыпать плодородный грунт, но нам кажется важным рассказывать историю места через контекст, аккуратно сохранять его и не менять сложившийся ландшафт. Нам не нужны здесь фонтаны, замощенные дорожки, вазоны и искусственные клумбы, мы хотим сохранять и приумножать городскую природу.

Социологи во главе с Любовью Чернышевой начали исследовать территорию. Мы должны понимать, кто ей пользуется, какие группы там уже существуют, чтобы не помешать им. Они будут делиться с архитекторами своими выводами. Пока мы ведем подготовительную работу, но уже знаем, что находящаяся рядом 91 школа хотела здесь пространство для занятий физкультурой на улице — территория огромная, места хватит на всех.