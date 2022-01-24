«Я никуда не собираюсь. За неудобства приношу извинения»: Беглов отказался уходить в отставку

Александр Беглов Об отставке — из интервью для «Россия 24»: Это [вопрос об отставке] решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работаем и будем работать. И мы продолжим реформы и доведем их до конца.

Губернатор напомнил, что в настоящее время в Петербурге проходят так называемая «мусорная» реформа, реформы системы городского благоустройства, общественного транспорта и строительной сферы — «безусловно, это создает определенные неудобства». Сферы, которые реформируются, были криминальными и полукриминальными.

«Я с себя ответственности не снимаю. И за эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города. […] Но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Не бывает другого. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше», — отметил Беглов.