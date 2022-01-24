«Я никуда не собираюсь. За неудобства приношу извинения»: Беглов отказался уходить в отставку

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что самостоятельно уходить в отставку не намерен. По его словам, это должны решать жители города, которые его избрали.
Александр Беглов
Об отставке — из интервью для «Россия 24»:
Это [вопрос об отставке] решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работаем и будем работать. И мы продолжим реформы и доведем их до конца.
Губернатор напомнил, что в настоящее время в Петербурге проходят так называемая «мусорная» реформа, реформы системы городского благоустройства, общественного транспорта и строительной сферы — «безусловно, это создает определенные неудобства». Сферы, которые реформируются, были криминальными и полукриминальными.
«Я с себя ответственности не снимаю. И за эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города. […] Но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Не бывает другого. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше», — отметил Беглов.
Что касается плохой уборки мусора в Петербурге — это, по мнению губернатора, объясняется саботажем прежнего подрядчика. «Представьте себе, тот оператор, который должен был обслуживать четыре района, с 26 декабря прекратил вывоз мусора. Взял — просто прекратил. Откровенно говоря, город не рассчитывал, что «Шестой парк» уйдет из города. Мы предлагали соответствующие контракты, участвовать в конкурсе. Но так получилось, что он не захотел этим заниматься. Мы предлагали ему: давайте мы у вас купим контейнеры, давайте возьмем в аренду. Нет!» — заявил Беглов.
Новому мусорному оператору, по его словам, пришлось налаживать инфраструктуру, что вызвало задержки в уборке. «Естественно, навигация, связи, контакты, знания — это имеет определенную проблематику. И новый оператор столкнулся с этим — закрытые дворы, техника, которая не может проехать к контейнерам. […] Ситуацию мы взяли под контроль», — добавил губернатор.
Александр Беглов
Ругайте меня сколько хотите, главное, город не ругайте-то. Конструктивная критика принимается с благодарностью. А все остальное — что сделаешь — это уже культура других людей. […] На сегодняшний день город создал хорошую команду. Правительство города — это молодые профессионалы и смелые профессионалы. Чтобы проводить большие реформы, нужны профессионализм и смелость. Мы за открытость, за прозрачность.
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