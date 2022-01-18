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В петербургские больницы поступает рекордное количество пациентов с травмами из-за гололеда

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В петербургские больницы поступает рекордное количество пациентов с травмами из-за гололеда. Медики отмечают, что скорая помощь выезжала за субботу и воскресенье столько же, сколько обычно бывает вызовов за две недели.

Shutterstock.com

За прошедшие выходные врачей вызывали 415 раз, пишет «Фонтанка». А с начала октября пациентов с переломами и растяжениями стало 3,5 тысяч. В НИИ имени Джанелидзе рассказали, что планируют открыть третье травматологическое отделение из-за наплыва больных. Коечных мест увеличится в два раза и станет 120.

В городской больнице №26 за выходные приняли 230 пациентов, а с учетом пятницы — 380. В Елизаветинской больнице за тот же период находилось 369 человек. 129 из них пострадали из-за гололеда: 100 госпитализированы, 29 получили помощь и направлены на амбулаторное лечение.

Сообщалось, что прокуратура Петербурга начала проверку из-за массовых сообщений о травмах жителей. В ведомстве изучат информацию о ненадлежащей работе коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице. Отправившись за покупками, она поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму.

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