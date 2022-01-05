В Петербурге из-за плохой уборки мусора возбудили почти 40 дел

С 1 января проверили 661 жилой дом, при этом нарушения были найдены в 33%. Также инспекторы обошли 21 государственную и 32 частные управляющие организации, а еще 25 ТСЖ. В отношении должностных и юридических лиц возбуждено 38 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 4,5 млн рублей, в том числе на «Невского экологического оператора».

К основным нарушениям отнесли несвоевременную очистку крыш от снега и наледи, складирование снега на газонах и у фасадов домов, а также несвоевременный вывоз мусора, на который жалуются петербуржцы после Нового года.