В Петербурге из-за плохой уборки мусора возбудили почти 40 дел

Жилищная инспекция Петербурга отчиталась о результатах проверки придомовых территорий многоквартирных домов в период новогодних праздников. Всего возбудили 38 административных дел, пишет пресс-служба Смольного.
С 1 января проверили 661 жилой дом, при этом нарушения были найдены в 33%. Также инспекторы обошли 21 государственную и 32 частные управляющие организации, а еще 25 ТСЖ. В отношении должностных и юридических лиц возбуждено 38 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 4,5 млн рублей, в том числе на «Невского экологического оператора».
К основным нарушениям отнесли несвоевременную очистку крыш от снега и наледи, складирование снега на газонах и у фасадов домов, а также несвоевременный вывоз мусора, на который жалуются петербуржцы после Нового года.
Напомним, жители Петербурга до сих пор сообщают о переполненных мусорных баках в разных районах города. Они выкладывают соответствующие фотографии в соцсетях. Здесь мы рассказываем, с чего все началось.
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