18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге из-за плохой уборки мусора возбудили почти 40 дел

Поделиться:

Жилищная инспекция Петербурга отчиталась о результатах проверки придомовых территорий многоквартирных домов в период новогодних праздников. Всего возбудили 38 административных дел, пишет пресс-служба Смольного.

Shutterstock

С 1 января проверили 661 жилой дом, при этом нарушения были найдены в 33%. Также инспекторы обошли 21 государственную и 32 частные управляющие организации, а еще 25 ТСЖ. В отношении должностных и юридических лиц возбуждено 38 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 4,5 млн рублей, в том числе на «Невского экологического оператора».

К основным нарушениям отнесли несвоевременную очистку крыш от снега и наледи, складирование снега на газонах и у фасадов домов, а также несвоевременный вывоз мусора, на который жалуются петербуржцы после Нового года.

Напомним, жители Петербурга до сих пор сообщают о переполненных мусорных баках в разных районах города. Они выкладывают соответствующие фотографии в соцсетях. Здесь мы рассказываем, с чего все началось.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: