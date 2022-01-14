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Жители Купчино столкнулись с нашествием крыс из-за мусорного коллапса

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В Колпино столкнулись с последствиями мусорной реформы. Помимо того, что отходы не вывозят вовремя, так еще и появились целы стаи крыс. Они обосновались возле дома 10/85 на улице Ярослава Гашека.

Как пишут в группе ВКонтакте «Купчино - Фрунзенский район | Подслушано», жильцы связывают появление грызунов с несвоевременным вывозом отходов после мусорной реформы, которая начала работу с 1 января 2022 года.

«Уже даже в дневное время они комфортно себя чувствуют и бегают, не боясь людей. Кишит крысами и мусоропровод. И постоянно целыми днями стоит контейнер из мусоропровода, заполненный мусором», — жалуются жители.

Местные жители признаются, что писали жалобы в управляющую компанию. На что получали ответ, что уже проводили обработку от крыс. Но по факту грызуны все-еще остаются невредимыми.

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