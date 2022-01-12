В Госдуме не планируют ужесточать законопроект о QR-кодах из за «омикрона»

Депутат отметил, что сроки принятия документа также не будут переносить. Законопроект приняли в первом чтении 16 декабря 2021 года. Новые слушания пройдут не раньше 16 января, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Сообщалось, что новый закон могут принять уже в феврале. Он будет действовать полгода.

Напомним, в России введут полный локдаун при условии, если в стране будет фиксироваться ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в 40 тысяч человек. Однако как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, такой вариант развития событий маловероятен.

На сегодняшний день Россия находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма коронавируса «омикрон». По мнению президента страны Владимира Путина, в ближайшее время стоит ожидать новых вспышек заболеваемости в стране.

Также штамм коронавируса «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Об этом говорят данные глобальной базы GISAID, собирающей результаты секвенирования геномов от лабораторий по всему миру.