В Госдуме не планируют ужесточать законопроект о QR-кодах из за «омикрона»

В Госдуме пока не планируют ужесточать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест из‑за распространения штамма «омикрон». Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, пишет «Интерфакс».
Депутат отметил, что сроки принятия документа также не будут переносить. Законопроект приняли в первом чтении 16 декабря 2021 года. Новые слушания пройдут не раньше 16 января, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Сообщалось, что новый закон могут принять уже в феврале. Он будет действовать полгода.
Напомним, в России введут полный локдаун при условии, если в стране будет фиксироваться ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в 40 тысяч человек. Однако как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, такой вариант развития событий маловероятен.
На сегодняшний день Россия находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма коронавируса «омикрон». По мнению президента страны Владимира Путина, в ближайшее время стоит ожидать новых вспышек заболеваемости в стране.
Также штамм коронавируса «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Об этом говорят данные глобальной базы GISAID, собирающей результаты секвенирования геномов от лабораторий по всему миру.
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