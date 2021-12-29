Моргенштерн заказал суши для сотрудников российских детдомов. Подарок они не приняли

Сеть суши-ресторанов приняла заказ, но с доставкой возникли проблемы. Большинство детдомов отказались от подобной благотворительности. Кто-то признался, что не хотят получать подарки от исполнителя, кто-то сказал, что за такой презент их накажут.

Однако сотрудники из учреждений в Красноярске, Братске, Саянске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске приняли наборы. В них также были открытки с поздравлениями от артиста.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию. Незадолго до этого, в конце октября, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта.