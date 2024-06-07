Теперь официально: в Петербурге построят еще два «Лахта Центра»

Многофункциональные деловые комплексы «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» будут расположены в исторической окраине Петербурга и превратят ее в современный деловой район. Высота зданий составит 703 (в честь года 1703 года, когда был основан Петербург) и 555 метров: для сравнения, высота «Лахта Центра» — 462 метра.

В рамках проекта будет создана вся необходимая инфраструктура с применением современных технологий, а также проведено благоустройство прилегающих территорий.