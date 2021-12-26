Стало известно, когда МВД собирается начать выдавать электронные паспорта

Сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы прорабатывают детальные требования к порядку оформления паспортов в виде пластиковой карты с электронным носителем. Его статус будет приравниваться к бумажному документу. При этом способ подачи заявления на выдачу паспорта останется прежним.

Как рассказала Казакова, минимальный возраст для получения электронного паспорта — 14 лет. На первоначальном этапе планируют выдать не менее 100 тыс. паспортов. Их количество будет зависеть от интереса жителей России. По словам Казаковой, он уже находится на высоком уровне.

В 2022 году в электронный вид переведут и регистрацию по месту жительства несовершеннолетних россиян. К 2023 году перевод будет осуществляться для всех граждан. Срок выдачи свидетельства о регистрации по месту пребывания в следующем году составит всего один день.