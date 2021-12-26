Стало известно, когда МВД собирается начать выдавать электронные паспорта

Россияне могут получить электронные паспорта с января 2023 года. Об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передает РБК.
Сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы прорабатывают детальные требования к порядку оформления паспортов в виде пластиковой карты с электронным носителем. Его статус будет приравниваться к бумажному документу. При этом способ подачи заявления на выдачу паспорта останется прежним.
Как рассказала Казакова, минимальный возраст для получения электронного паспорта — 14 лет. На первоначальном этапе планируют выдать не менее 100 тыс. паспортов. Их количество будет зависеть от интереса жителей России. По словам Казаковой, он уже находится на высоком уровне.
В 2022 году в электронный вид переведут и регистрацию по месту жительства несовершеннолетних россиян. К 2023 году перевод будет осуществляться для всех граждан. Срок выдачи свидетельства о регистрации по месту пребывания в следующем году составит всего один день.
Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако позже сроки перенесли. Теперь планируется, что электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года — добровольно и по мере технической готовности. Их хотели выпускать в виде пластиковой карточки размером с банковскую. Позже стало известно, что документы нового образца начнут выдавать к концу 2022 года. Но только в трех регионах России.
Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.
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