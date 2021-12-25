В Петербурге выписали штрафы на 22,3 млн рублей из-за некачественной уборки снега

Напомним, в Смольном признали перебои с уборкой снега в Петербурге. По заявлению председателя Комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко, согласно нормативам, на вывоз снега дается от 9 до 20 суток — и «данный норматив нарушен не был». При этом он признал, что надо работать оперативнее. Для этого были заключены дополнительные договоры на привлечение еще 600 единиц уборочной техники.

Ранее актер Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге. В свой 91 год он не может выйти на улицу из-за сугробов и опасности обрушения с крыш зданий ледяных глыб. Вслед за Краско раскритиковал петербургских чиновников за плохую уборку снега в центре Васильевского острова музыкант Александр Розенбаум.