В Петербурге выписали штрафы на 22,3 млн рублей из-за некачественной уборки снега

В Петербурге после проверок качества уборки снега выписали штрафов на 22,3 млн рублей, возбуждено 121 административное дело. Об этом пишет пресс-служба Государственной жилищной инспекции.
За декабрь специалисты ГЖИ Петербурга организовали проверку по осуществлению уборки снега в 37 государственных и 131 частных компаниях, а также 160 ТСЖ и ЖСК по 3621 адресу. Нарушения были найдены по 24% адресов. Наиболее количество замечаний (43%) было сделано по очистке кровель от снега и нелади, очистке выходов из парадных от снега и вывозу снега (29%).
Напомним, в Смольном признали перебои с уборкой снега в Петербурге. По заявлению председателя Комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко, согласно нормативам, на вывоз снега дается от 9 до 20 суток — и «данный норматив нарушен не был». При этом он признал, что надо работать оперативнее. Для этого были заключены дополнительные договоры на привлечение еще 600 единиц уборочной техники.
Ранее актер Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге. В свой 91 год он не может выйти на улицу из-за сугробов и опасности обрушения с крыш зданий ледяных глыб. Вслед за Краско раскритиковал петербургских чиновников за плохую уборку снега в центре Васильевского острова музыкант Александр Розенбаум.
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