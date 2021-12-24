В Смольном признали перебои с уборкой снега в Петербурге

По заявлению председателя Комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко, согласно нормативам, на вывоз снега дается от 9 до 20 суток — и «данный норматив нарушен не был». При этом он признал, что надо работать оперативнее. Для этого были заключены дополнительные договоры на привлечение еще 600 единиц уборочной техники.

«На мой взгляд, работы много, но отрасль достаточно уверенно выполняет свои задачи. […] Наблюдается перебой с уборкой в центральных частях города. […] Нужна синхронизация работы комитетов и выдача согласий на разрешение. Наша основная задача сделать так, чтобы обслуживать эти улицы было максимально удобно», — заявил он.

Также Пониделко отметил, что особую озабоченность вызывает уборка снега в Центральном районе — прежде всего из-за того, что улицы в центре Петербурга узкие. По мнению главы Комитета по благоустройству, дорожным службам мешают рекламные конструкции и рассинхронизация органов власти.

Напомним, ранее актер Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге. В свой 91 год он не может выйти на улицу из-за сугробов и опасности обрушения с крыш зданий ледяных глыб. Вслед за Краско раскритиковал петербургских чиновников за плохую уборку снега в центре Васильевского острова музыкант Александр Розенбаум.