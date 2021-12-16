Полный текст обращения к президенту России Владимиру Путину — по фотографии документа, которую публикует «Подъем»:

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к вам от имени петербуржцев с просьбой о помощи. Думаю, вы обо мне слышали — я Иван Иванович Краско, народный артист России, недавно мне исполнился 91 год. И я, как петербуржец и как немолодой человек, хочу поднять голос с защиту своих сограждан, которые страдают от нерасторопности наших городских властей.

За последние недели в Петербурге сложилась невыносимая для жизни обстановка из-за того, что в городе фактически не убирают снег. Горожане, особенно пожилые люди, оказались в буквальном смысле заложниками в своих квартирах. Я очень хорошо понимаю их беды: ведь для пожилого человека любой поход в аптеку или в магазин сегодня превращается в неразрешимую задачу, в опасное «приключение»». Следствие таких «приключений» — падения, травмы, больницы…

Еще одна зимняя напасть, обрушившаяся на наш любимый город — огромные сосульки, свисающие с крыш домов, особенно в центре. Насколько я знаю, несколько петербуржцев уже получили травмы от упавших на них ледяных глыб. Среди пострадавших есть ребенок, он в больнице с травмой, к счастью, не тяжелой. Но есть и по-настоящему страшные истории. Немолодому мужчине перебило позвоночник упавшим с крыши куском льда, а одна женщина при похожих обстоятельствах получила настолько тяжелую травму головы, что находится в коме и в полном смысле слова борется за жизнь.

Жители постоянно пишут обращения к властям Петербурга с требованием сделать город безопасным но, к сожалению, жалобы остаются без ответа. Просим вам, Владимир Владимирович, как-то повлиять на городские власти, обязав их очистить город от снега, а крыши от сосулек. А если петербургским властям это по каким-то причинам не под силу, очень просим — пришлите к нам в Петербург подмогу, чтобы наконец освободить нас из снежно-ледового плена.