Актер Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге. В свой 91 год он не может выйти на улицу из-за сугробов и опасности обрушения с крыш зданий ледяных глыб.
Иван Краско
Полный текст обращения к президенту России Владимиру Путину — по фотографии документа, которую публикует «Подъем»:
Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к вам от имени петербуржцев с просьбой о помощи. Думаю, вы обо мне слышали — я Иван Иванович Краско, народный артист России, недавно мне исполнился 91 год. И я, как петербуржец и как немолодой человек, хочу поднять голос с защиту своих сограждан, которые страдают от нерасторопности наших городских властей.
За последние недели в Петербурге сложилась невыносимая для жизни обстановка из-за того, что в городе фактически не убирают снег. Горожане, особенно пожилые люди, оказались в буквальном смысле заложниками в своих квартирах. Я очень хорошо понимаю их беды: ведь для пожилого человека любой поход в аптеку или в магазин сегодня превращается в неразрешимую задачу, в опасное «приключение»». Следствие таких «приключений» — падения, травмы, больницы…
Еще одна зимняя напасть, обрушившаяся на наш любимый город — огромные сосульки, свисающие с крыш домов, особенно в центре. Насколько я знаю, несколько петербуржцев уже получили травмы от упавших на них ледяных глыб. Среди пострадавших есть ребенок, он в больнице с травмой, к счастью, не тяжелой. Но есть и по-настоящему страшные истории. Немолодому мужчине перебило позвоночник упавшим с крыши куском льда, а одна женщина при похожих обстоятельствах получила настолько тяжелую травму головы, что находится в коме и в полном смысле слова борется за жизнь.
Жители постоянно пишут обращения к властям Петербурга с требованием сделать город безопасным но, к сожалению, жалобы остаются без ответа. Просим вам, Владимир Владимирович, как-то повлиять на городские власти, обязав их очистить город от снега, а крыши от сосулек. А если петербургским властям это по каким-то причинам не под силу, очень просим — пришлите к нам в Петербург подмогу, чтобы наконец освободить нас из снежно-ледового плена.
«Иван Иванович сам говорит: "Интересно, услышали ли меня не пресса, не люди, а те, кто должен услышать? Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу! Я бы рад прогуляться и до магазина, и до театра, но это просто невозможно!» — приводит РИА «Новости» слова директора актера Вячеслава Смородинова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что администрация не получала обращение Краско. Смородинов в свою очередь отметил, что ни он, ни актер не получили обратную связь на отправленное письмо.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.