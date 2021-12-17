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Александр Розенбаум раскритиковал градоначальников за плохую уборку снега в Петербурге

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Композитор и музыкант Александр Розенбаум в своем Instagram раскритиковал петербургских чиновников за плохую уборку снега в центре Васильевского острова

Розенбаум на своей странице в Instagram выложил видео своего друга, на котором видно, как две машины плотно застряли в сугробах. Ролик снят на 7-й линии В.О. у пересечения с Большим проспектом: сначала через снежную кашу пытается пробраться каршеринг на Renault, а за ним в снегу застряла и иномарка Toyota.

«Такая «картинка» наблюдается по всему Петербургу. Нехорошо выносить «сор из избы». Но еще страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать. Мне интересно, когда, так называемое, градоначальство, хоть чуть-чуть подумает о людях, которые вынуждены в этом «беспределе» существовать?», — подписал видео музыкант.

Напомним, актер Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге. В свой 91 год он не может выйти на улицу из-за сугробов и опасности обрушения с крыш зданий ледяных глыб.

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Александр Розенбаум

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