Александр Розенбаум раскритиковал градоначальников за плохую уборку снега в Петербурге

Розенбаум на своей странице в Instagram выложил видео своего друга, на котором видно, как две машины плотно застряли в сугробах. Ролик снят на 7-й линии В.О. у пересечения с Большим проспектом: сначала через снежную кашу пытается пробраться каршеринг на Renault, а за ним в снегу застряла и иномарка Toyota.

«Такая «картинка» наблюдается по всему Петербургу. Нехорошо выносить «сор из избы». Но еще страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать. Мне интересно, когда, так называемое, градоначальство, хоть чуть-чуть подумает о людях, которые вынуждены в этом «беспределе» существовать?», — подписал видео музыкант.

Напомним, актер Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге. В свой 91 год он не может выйти на улицу из-за сугробов и опасности обрушения с крыш зданий ледяных глыб.