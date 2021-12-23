Авиасообщение между Москвой и Петербургом могут закрыть после строительства ВСМ

После завершения строительства высокоскоростной ж/д магистрали, которая свяжет Москву и Петербург, авиасообщение между этими городами станет бессмысленным. Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что вопрос находится на доработке.
Владимир Путин
О строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали:
Что касается ВСМ. Во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, то, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться. Потому что хоть это и высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться. Великий Новгород — это одно из мест, где поезд может остановиться.
Но авиация на этом «плече» Москва — Петербург перестанет существовать, это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать занимает полтора [часа].
Президент также подчеркнул, что эти вопросы будут прорабатываться и сравниваться с другими успешными проектами по реализации ВСМ, в том числе и в Китае, в котором высокоскоростные магистрали «до недавнего времени были убыточные».
Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что «интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам, и моральным и юридическим». Но в этом вопросе, по его мнению, нужно соблюсти золотую середину. Также президент отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России из-за низких темпов вакцинации. Но к противникам прививок все равно нужно относиться уважительно.
Также президент ответил на вопрос про мусорные полигоны в Ленинградской области. Он подчеркнул, что работа идет с опережением сроков, а полигоны необходимо строить подальше от жилых домов. Кроме того, Путин высказался о пытках в колониях. Отвечая на вопрос Ксении Собчак он отметил, что должно проводиться добросовестное, полноценное расследование, и доводиться дот конца, чтобы была понятна неизбежность наказания.
А еще президент ответил на вопрос о свободе творчества. Он отметил, что без свободы нет движения вперед, но свобода должна быть внутри и проистекать от уважения ко всем.
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