В Петербурге хотят ввести поминутный тариф платной парковки

«На сегодня принято решение, что с 1 декабря стоимость платной парковки составляет 100 рублей, других повышений на данный момент с нового года не планируется. Возможны другие решения по стоимости с переходом на поминутный тариф оплаты парковки. В Москве чем выше загруженность парковки, тем выше сумма, цены варьируются так. У нас же тариф часовой — если вам надо поставить автомобиль на 20 минут, вы все равно заплатите за час, что не совсем справедливо, а введение поминутного тарифа решит эту проблему», — сказал Поляков.

Отмечается, что введение подобного решения потребует полной перестройки всей информационной системы, которую комитет по информатизации только недавно передал комтрансу. Вероятно, поминутный тариф сможет появиться в Петербурге не раньше осени 2022 года, пишет «Фонтанка».

Напомним, Смольный изменил тарифы платной парковки в центре Петербурга. Теперь за час стоянки автолюбители заплатят 100 рублей. Изменения вступили в силу с 1 декабря.

В Петербурге платная парковка на 71 улице в Центральном районе города начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по транспорту. А еще парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Apple Pay и Google Pay. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения.