Петербургские парковки подключили к Apple Pay и Google Pay

Парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Apple Pay и Google Pay. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения.
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Новая функция доступна пользователям мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Теперь для оплаты парковки в Петербурге достаточно выбрать парковочное место, ввести данные транспортного средства и выбрать оплату банковской картой. Далее открывается страница, на которой можно выбрать наиболее удобный способ платежа — через Apple Pay, Google Pay или банковскую карту. Комиссия при оплате новым способом не взимается.
«Обеспечение комфорта автомобилистов во время пользования зоной платной парковки — одна из приоритетных задач Комитета по транспорту. Для этого на регулярной основе проводятся опросы горожан в социальных сетях и ведется сбор предложений петербуржцев по улучшению сервиса. Результаты одного из таких опросов показали необходимость внедрения оплаты парковки с помощью Apple Pay, Google Pay, а также банковской карты», — отметили в Комитете по транспорту Петербурга.
Напомним, ранее стало известно, что Смольный рассматривает возможность поднять тарифы в зоне платной парковки в 2022 году. На практике эта сумма не будет превышать 100 рублей. Платную парковку на улице Рубинштейна сделают круглосуточной. А уже в декабре платная парковка начнет действовать на 71 улице в Центральном районе Петербурга. Горожане, живущие в пределах этих районов, могут оформить себе парковочное разрешение с 1 ноября.
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