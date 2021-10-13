Петербургские парковки подключили к Apple Pay и Google Pay

Новая функция доступна пользователям мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Теперь для оплаты парковки в Петербурге достаточно выбрать парковочное место, ввести данные транспортного средства и выбрать оплату банковской картой. Далее открывается страница, на которой можно выбрать наиболее удобный способ платежа — через Apple Pay, Google Pay или банковскую карту. Комиссия при оплате новым способом не взимается.

«Обеспечение комфорта автомобилистов во время пользования зоной платной парковки — одна из приоритетных задач Комитета по транспорту. Для этого на регулярной основе проводятся опросы горожан в социальных сетях и ведется сбор предложений петербуржцев по улучшению сервиса. Результаты одного из таких опросов показали необходимость внедрения оплаты парковки с помощью Apple Pay, Google Pay, а также банковской карты», — отметили в Комитете по транспорту Петербурга.