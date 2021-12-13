СМИ: свидетели по делу Юрия Хованского могли работать оперативниками МВД

О показаниях троих петербуржцев пишет РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, подлинность которых подтверждает адвокат Хованского Александр Передрук. Из документов следует, что допрошенные утверждают практически одно и тоже — в 2018 году они якобы случайно услышали песню Хованского на улице или в баре. Двое их троих спустя 2,5 года независимо друг от друга нашли ее в интернете и пожаловались в Главное управление МВД по противодействию экстремизму.

Как следует из информации, обнародованной свидетелями в своих социальных сетях, двое из троих допрошенных в прошлом работали в полиции Петербурга.

Вот что на допросе говорили свидетели:

Первый свидетель, Андрей Германович Бакулин. В августе 2018 года он сидел со знакомыми в одном из баров неподалеку от станции метро «Невский проспект». Рядом находились двое мужчин — из телефона одного из них вскоре заиграла «отвратительная» песня якобы из Skype-конференции Юрия Хованского. Спустя 2,5 года Бакулин наткнулся на эту же песню в Сети и пожаловался на нее в Центр «Э».

Второй свидетель, Светлана Андреевна Гаврилкина. Летом 2018 года она отдыхала в баре на улице Белинского, где услышала песню Хованского — она играла из телефона сидевшего неподалеку мужчины. Спустя 2,5 года она также наткнулась на ролик с песней в интернете и обратилась в Центр «Э».

Третий свидетель, Иван Александрович Бендь. В августе 2018 года он прогуливался в парке Пбеды. Присев на скамейку у фонтана, Бендь увидел группу молодых людей 16-18 лет, которые слушали на телефоне песню Хованского.

По данным издания, все три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев. В начале допроса каждый из троих свидетелей сообщал: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube».