СМИ: свидетели по делу Юрия Хованского могли работать оперативниками МВД

Дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», строится в том числе на показаниях троих петербуржцев, которые имеют наполовину идентичный текст. Все они утверждают, что случайно услышали песню в 2018 году — «на улице или в баре».
О показаниях троих петербуржцев пишет РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, подлинность которых подтверждает адвокат Хованского Александр Передрук. Из документов следует, что допрошенные утверждают практически одно и тоже — в 2018 году они якобы случайно услышали песню Хованского на улице или в баре. Двое их троих спустя 2,5 года независимо друг от друга нашли ее в интернете и пожаловались в Главное управление МВД по противодействию экстремизму.
Как следует из информации, обнародованной свидетелями в своих социальных сетях, двое из троих допрошенных в прошлом работали в полиции Петербурга.
Вот что на допросе говорили свидетели:
- Первый свидетель, Андрей Германович Бакулин. В августе 2018 года он сидел со знакомыми в одном из баров неподалеку от станции метро «Невский проспект». Рядом находились двое мужчин — из телефона одного из них вскоре заиграла «отвратительная» песня якобы из Skype-конференции Юрия Хованского. Спустя 2,5 года Бакулин наткнулся на эту же песню в Сети и пожаловался на нее в Центр «Э».
- Второй свидетель, Светлана Андреевна Гаврилкина. Летом 2018 года она отдыхала в баре на улице Белинского, где услышала песню Хованского — она играла из телефона сидевшего неподалеку мужчины. Спустя 2,5 года она также наткнулась на ролик с песней в интернете и обратилась в Центр «Э».
- Третий свидетель, Иван Александрович Бендь. В августе 2018 года он прогуливался в парке Пбеды. Присев на скамейку у фонтана, Бендь увидел группу молодых людей 16-18 лет, которые слушали на телефоне песню Хованского.
По данным издания, все три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев. В начале допроса каждый из троих свидетелей сообщал: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube».
Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.
Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорит, что «по сути, уже мертв», а также заявляет об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.
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