Громкий камбэк Oxxxymiron и триумф TikTok: «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года

В 2021 году слушатели сервиса стали открывать для себя больше новых исполнителей — число свежих имен выросло в два раза. Главным фрешменом, новым и самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом, стала тиктокерша и исполнительница трека «Стеклянная» GUMA. А прорывом года стали звезды Евровидения Måneskin, чьи треки «Beggin», «Zitti e buoni», «I wanna be your slave» несколько месяцев занимали топовые позиции в чартах и звучали из всех наушников и колонок.

По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, рэпер Моргенштерн. В 2021-ом он выпустил двойной альбом «Million Dollar» при участии битмейкера, а ныне самостоятельного артиста Славы Марлоу.

Самым прослушиваемым треком года стал хит «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. А больше всего пользователи делились треком The Kiffness «Alugalug Cat» — он создан из тиктока, в котором кот 15 секунд следит за хозяином и мелодично мяукает. Дольше всего на вершине чартов в 2021 году продержались Galibri & Mavik, Эльдар Джарахов и Markul.