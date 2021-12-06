Громкий камбэк Oxxxymiron и триумф TikTok: «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2021 года. Сразу два громких камбэка, рэпера Oxxxymiron и певицы Земфиры, и абсолютный триумф выходцев из TikTok — рассказываем подробнее.
В 2021 году слушатели сервиса стали открывать для себя больше новых исполнителей — число свежих имен выросло в два раза. Главным фрешменом, новым и самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом, стала тиктокерша и исполнительница трека «Стеклянная» GUMA. А прорывом года стали звезды Евровидения Måneskin, чьи треки «Beggin», «Zitti e buoni», «I wanna be your slave» несколько месяцев занимали топовые позиции в чартах и звучали из всех наушников и колонок.
По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, рэпер Моргенштерн. В 2021-ом он выпустил двойной альбом «Million Dollar» при участии битмейкера, а ныне самостоятельного артиста Славы Марлоу.
Самым прослушиваемым треком года стал хит «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. А больше всего пользователи делились треком The Kiffness «Alugalug Cat» — он создан из тиктока, в котором кот 15 секунд следит за хозяином и мелодично мяукает. Дольше всего на вершине чартов в 2021 году продержались Galibri & Mavik, Эльдар Джарахов и Markul.
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Камбэк года сразу у двух артистов — рэпера Oxxxymiron и певицы Земфиры. «Многим этот год запомнится долгожданными возвращениями любимых артистов. Двоим удалось в рекордные сроки попасть в чарт со всеми треками альбома: Земфира с первым за 8 лет альбомом «бордерлайн» и Oxxxymiron с альбомом «Красота и уродство», все треки из которого заняли верхние строчки чарта «Яндекс.Музыки» в течение 10 часов после релиза», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе сервиса.
Самой прослушиваемой аудиокнигой пользователей стал научно-фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна». Самый популярный подкаст — «Секс с Мари 18+» Мари Новосад о сексуальности и отношениях. Самая преданная аудитория — у подкаста врача Федора Катасонова о медицинских открытиях «Почему мы еще живы». Ради новых выпусков к этому подкасту возвращаются чаще, чем к другим.
Напомним, в 2021 году россияне также чаще всего слушали Miyagi & Andy Panda, работы Скриптонита (первого лауреата Apple Music Awards от России!), а еще были «в моменте» вместе с Эльдаром Джараховым. Не обошлось и без Моргенштерна, выпустившего двойной альбом «Million Dollar». О самых популярных лонгплеях и треках в России и мире «Собака.ru» рассказали в стриминговом сервисе Apple Music — публикуем рейтинг.
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