В 2021 году премия Apple Music Awards впервые присуждается исполнителям из отдельных стран и регионов мира. Артистом года во всем мире стал The Weeknd, за 10 лет прошедший путь «от загадочного инди-певца до масштабного поп-исполнителя». В России эту награду дали рэперу Скриптониту. Рассказываем обо всех победителях 2021-го — в комментариях от Apple Music.
Артист года в России — Скриптонит
Apple Music: «Скриптонит — лидер российской хип-хоп-революции. Для казахстанского рэпера, продюсера, основателя собственного лейбла и самого прослушиваемого исполнителя в российском Apple Music 2021 год стал одним из самых продуктивных в карьере. Адиль Жалелов выпустил успешные студийные альбомы («Свистки и бумажки», «Плохие привычки») и эксклюзивный концертный альбом для Apple Music («Live in Moscow»). Его сайд-проект Gryppa Skryptonite постоянно появляется в топ-чартах, а лейбл Musica36 превратился в процветающую компанию, поддерживающую молодые таланты».
Артист года в мире — The Weeknd
Apple Music: «В этом году The Weeknd записывал синглы с ключевыми артистами в самых разных жанрах, от хип-хопа до латиноамериканской музыки, и начал олицетворять собой масштаб современной поп-сцены. Спустя 10 лет после загадочного появления его дебютных микстейпов The Weeknd стал не просто культурным феноменом, но и символом трудолюбия, которое не покидало артиста даже в пандемию».
Прорыв года — Оливия Родриго
Apple Music: «Этот год стал для Оливии Родриго поворотным. В январе она выпустила первый сингл — трогательную историю о расставании «drivers license», которая стала самой прослушиваемой песней 2021-го в Apple Music и набрала рекордное для дебюта число прослушиваний за одну неделю. В мае последовал релиз «SOUR» — красочное, искреннее исследование подростковых переживаний, также получившее статус альбома номер один. Затем — обложки музыкальных журналов и знакомство с сонграйтерами, заразившими Родриго любовью к музыке: Тейлор Свифт и Аланис Мориссетт. Как и ее кумиры, артистка вдохновляется эмоциями, даже если они не самые приятные. На исходе знакового для себя года певица заслуженно получает три награды Apple Awards: "Прорыв года", "Альбом года" и "Песня года"».
Сонграйтер года — H.E.R.
Apple Music: «Исполнительница, ранее известная как Gabi Milson, гордится своей приверженностью классическому R&B и поддерживает традиционный подход, несмотря на то, что в чарты и на танцполы все чаще проникают смешанные жанры. Ее год начался с живых выступлений, и каждое было еще более выдающимся, чем предыдущие. На артистку обрушилась лавина наград: третья и четвертая по счету «Грэмми», первый «Оскар» и первая BET Awards. И все она получила до выхода дебютного альбома «Back of My Mind» (2021), где стала соавтором каждой из 21 композиций».
Также в этом году Apple впервые вручила награды самым лучшим исполнителям из других стран. Артист года в Африке — Wizkid, во Франции — Aya Nakamura, в Германии — RIN, в Японии — OFFICIAL HIGE DANDISM. Кроме того, ранее стриминговый сервис компании подвел музыкальные итоги года. Рассказываем, кого россияне (и не только) слушали в 2021 году чаще всего.
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