Сонграйтер года — H.E.R.

Apple Music: «Исполнительница, ранее известная как Gabi Milson, гордится своей приверженностью классическому R&B и поддерживает традиционный подход, несмотря на то, что в чарты и на танцполы все чаще проникают смешанные жанры. Ее год начался с живых выступлений, и каждое было еще более выдающимся, чем предыдущие. На артистку обрушилась лавина наград: третья и четвертая по счету «Грэмми», первый «Оскар» и первая BET Awards. И все она получила до выхода дебютного альбома «Back of My Mind» (2021), где стала соавтором каждой из 21 композиций».

Также в этом году Apple впервые вручила награды самым лучшим исполнителям из других стран. Артист года в Африке — Wizkid, во Франции — Aya Nakamura, в Германии — RIN, в Японии — OFFICIAL HIGE DANDISM. Кроме того, ранее стриминговый сервис компании подвел музыкальные итоги года. Рассказываем, кого россияне (и не только) слушали в 2021 году чаще всего.