«Каток у моря» в «Севкабель Порту» запускает мастер-классы (бесплатные!) по катанию на коньках

В прошлых сезонах «Катка у моря» тем, кто неуверенно стоял на коньках, помогали «инструкторы» фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Теперь кататься петербуржцев будут учить настоящие инструкторы, которые расскажут о базовых техниках и поделятся секретами уверенного передвижения по льду.

Мастер-классы по катанию на коньках будут проводить с понедельника по пятницу с 11:00 до 12:00. Первое занятие уже завтра, 25 ноября.

«Каток у моря» в «Севкабель Порту» открылся 13 ноября. С каждым годом он становится все больше — поэтому в этом сезоне площадь ледового поля составит 2 200 квадратных метров (на 200 больше!). Также стал более выразительным панорамный вид на Финский залив — как раз за счет расширения пространства проекта.

Всего с наступлением устойчивых морозов начнут работать 188 катков и хоккейных площадок, в парках будут проложены 75 лыжных трасс. 25 декабря праздничный каток будет открыт на Конюшенной площади.

В Петербурге уже начали подготовку к Новому году. К 1 декабря праздничные украшения появятся на центральных улицах города, а к 20 декабря зажгут новогодние елки. Также центральную улицу украсят световые композиции «в имперском стиле», а на Дворцовой площади появится фотозона с гигантской лампой