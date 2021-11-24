«Каток у моря» в «Севкабель Порту» запускает мастер-классы (бесплатные!) по катанию на коньках

Не умеете стоять на коньках? «Каток у моря» в «Севкабель Порту» запускает бесплатные мастер-классы.
В прошлых сезонах «Катка у моря» тем, кто неуверенно стоял на коньках, помогали «инструкторы» фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Теперь кататься петербуржцев будут учить настоящие инструкторы, которые расскажут о базовых техниках и поделятся секретами уверенного передвижения по льду.
Мастер-классы по катанию на коньках будут проводить с понедельника по пятницу с 11:00 до 12:00. Первое занятие уже завтра, 25 ноября.
«Каток у моря» в «Севкабель Порту» открылся 13 ноября. С каждым годом он становится все больше — поэтому в этом сезоне площадь ледового поля составит 2 200 квадратных метров (на 200 больше!). Также стал более выразительным панорамный вид на Финский залив — как раз за счет расширения пространства проекта.
Всего с наступлением устойчивых морозов начнут работать 188 катков и хоккейных площадок, в парках будут проложены 75 лыжных трасс. 25 декабря праздничный каток будет открыт на Конюшенной площади.
В Петербурге уже начали подготовку к Новому году. К 1 декабря праздничные украшения появятся на центральных улицах города, а к 20 декабря зажгут новогодние елки. Также центральную улицу украсят световые композиции «в имперском стиле», а на Дворцовой площади появится фотозона с гигантской лампой
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