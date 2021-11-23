Петербург начали наряжать к Новому году. Украсят как центральные, так и отдаленные районы

Световые инсталляции в виде новогодних елок установят прямо на льду на набережной Крюкова канала и Мойки. Иллюминация появится и на Певческом мосту и канале Грибоедова. На конюшенной площади будут транслировать световые проекции. На Большой Конюшенной улице установят арки из праздничных гирлянд. На стрелке Васильевского острова появятся тумбы с песочными часами и новогодними подарками, а также «световые сосули» на деревьях.

Также по-новогоднему украсят Светлановский проспект, Выборгская набережная, Тихорецкий проспект, улица Типанова, проспект Ленина, улица Коллонтай, проспект Славы.

Напомним, в Смольном разработали единый брендбук оформления Петербурга к Новому году. Показываем, как преобразится город в преддверии 2022-го.

Также в Смольном рассказали о программе празднования Нового года-2022. Всего запланировано более 500 событий.