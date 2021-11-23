Петербург начали наряжать к Новому году. Украсят как центральные, так и отдаленные районы

В Петербурге начали подготовку к Новому году. К 1 декабря праздничные украшения появятся на центральных улицах города. А к 20 декабря зажгут новогодние елки, рассказал глава комитета по печати Владимир Рябовол.
К 1 декабря начнут включать гирлянды и иллюминацию на главных магистралях — Невском проспекте, Московском проспекте, Пулковском шоссе, Приморском проспекте и Ушаковской развязке. К 20 декабря зажгут ели, в том числе на Дворцовой площади и на Невском проспекте.
Также центральную улицу украсят световые композиции «в имперском стиле», а на Дворцовой площади появится фотозона с гигантской лампой.
Световые инсталляции в виде новогодних елок установят прямо на льду на набережной Крюкова канала и Мойки. Иллюминация появится и на Певческом мосту и канале Грибоедова. На конюшенной площади будут транслировать световые проекции. На Большой Конюшенной улице установят арки из праздничных гирлянд. На стрелке Васильевского острова появятся тумбы с песочными часами и новогодними подарками, а также «световые сосули» на деревьях.
Также по-новогоднему украсят Светлановский проспект, Выборгская набережная, Тихорецкий проспект, улица Типанова, проспект Ленина, улица Коллонтай, проспект Славы.
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