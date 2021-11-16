Более 180 катков и 75 лыжных трасс откроются в Петербурге с наступлением морозов

С наступлением устойчивых морозов начнут работать 188 катков и хоккейных площадок, в парках будут проложены 75 лыжных трасс. 25 декабря праздничный каток будет открыт на Конюшенной площади. Покататься уже можно на Новой Голландии и в «Севкабель Порту» — там катки открылись в минувшую субботу.

В условиях пандемии будут действовать ограничения на посещения катков. По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, на открытых площадках максимальную заполняемость во время сеанса рассчитывают, исходя из пропорции 1 человек на 8 квадратных метров, на крытых одновременно кататься могут не более 30 человек.

«Для удобства в начале декабря Комитет по спорту совместно с Комитетом по информатизации и связи впервые представят Интерактивную карта катков и лыжных трасс. Она позволит жителям города получать полную и актуальную информацию обо всех катках и лыжных трассах и их текущем состоянии. Карта будет доступна на сайте Комитета по спорту», — добавил Пиотровский.

2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Например, уже известна тема Рождественской ярмарки на Манежной площади в Петербурге — ею станет сказка «щелкунчик». «Собака.ru» рассказывала, какой предстанет ярмарка в этом году.