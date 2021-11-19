Почему Петербург стал родиной профессиональных архитектурных жалобщиков, а город из-за этого деградирует? Объясняет Мария Элькина

На днях стало известно, что Комитет по государственному использованию и охране памятников потребовал от Никольских рядов снести смотровую площадку и горку во дворе «Никольских рядов». Почему КГИОП так поступил? Вероятно, причин две: формальная и более глубокая. Первая: конструкция действительно могла не вписываться в какие-то нормативы, и, если строго следовать правилам, комитет должен был на это реагировать. Вторая: чиновники боятся публичного недовольства и пытаются его избежать. Во всяком случае в тех ситуациях, когда это сравнительно легко.

«"Публичное" осуждение в Петербурге часто вызывают как раз самые удачные лучшие объекты и проекты, просто потому что они привлекают внимание»

Любой новый проект в Петербурге вызывает повышенное внимание, особенно в центре города. Всегда найдется тот, кто на что-то пожалуется. Многие градозащитники искренне борются за сохранение наследия, защищают исторические постройки от сноса или неуместных проектов реконструкции. Но есть и те, кто провоцирует недовольство «профессионально», преследуя политические цели, и направляет его не всегда на то, что объективно вредит городу.

«Публичное» осуждение в Петербурге часто вызывают как раз самые удачные объекты и проекты, просто потому что они привлекают внимание. И в таких случаях чиновники, к сожалению, часто идут на поводу у шума в соцсетях и в прессе, руководствуясь логикой «как бы чего не вышло».