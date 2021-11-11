КГИОП потребовал снести смотровую площадку и горку во дворе «Никольских рядов». Последнюю пытаются сохранить

В этом сезоне двор «Никольских рядов» останется без смотровой площадки. Временную конструкцию закрыли для посетителей еще в октябре и уже демонтировали. Сделать это также требовал КГИОП — так как площадка, по мнению сотрудников комитета, «оказывает влияние на восприятие исторически сложившегося облика объекта». Снести могут и большую горку. Прямо сейчас ее пытаются спасти, согласовав проектную документацию.
«Конструкции монтированы в виде деревянной горки и высотной вышки, верхняя часть которой возвышается над объектом и наблюдается со стороны набережной Крюкова канала и Садовой улицы. Данное обстоятельство оказывает влияние на восприятие исторически сложившегося облика объекта», — приводит «Деловой Петербург» слова пресс-секретаря КГИОП Ксении Черепановой.
К зиме 2020 года архитектурное бюро Katarsis ab разработало для «Никольских рядов» проекты большой городской горки и смотровой башни, с вершины которой открывался панорамный вид на историческую часть Петербурга. Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе общественного пространства, смотровая площадка в этом сезоне не предусмотрена. Ее изначально открывали как временную конструкцию. То, что она под угрозой сноса, фактически неверно — ее, как и планировали, демонтировали.
А вот большую горку рассчитают сохранить. Для этого на согласование в КГИОП была подана проектная документация застройки двора временными конструкциями. Сейчас комитет уже одобрил проект — в «Никольских рядах» ожидают, что все этапы оформления разрешения будут завершены в ближайшее время. Открыть двор для посетителей планируется к началу декабря.
Пресс-служба АО «Никольские Ряды»
Специально для «Собака.ru»:
Изначально «Никольский двор» задумывался как pop-up проект, что означало, что каждый сезон мы придумываем новую концепцию внутреннего пространство двора. В целях реализации концепции зимнего проекта 2020\2021 в декабре прошлого года АО «Никольские ряды» подало в КГИОП документы для согласования временных конструкций во дворе. Однако в процессе обсуждения мы приняли решение оставить данные конструкции и трансформировать их функционал для всесезонного использования.
В связи с этим АО «Никольские Ряды» заново инициировало процесс согласования проектной документации на застройку двора в КГИОП и получения разрешительной документации, как этого требует действующее законодательство. По состоянию на текущую дату КГИОП уже согласовал проектную документацию, то есть концепцию застройки двора, и мы ожидаем, что все этапы оформления разрешения на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия будут завершены в ближайшее время. Мы планируем открыть двор через три недели после завершения всех необходимых процедур по согласованию.
В новом зимнем сезоне вход в «Никольский двор» будет свободным для всех желающих. Внутри разместится большая рождественская ярмарка под открытым небом. Смотровая башня в новом зимнем проекте не предусмотрена, однако большая горка останется — на нее, а также на Венецианскую карусель будут действовать разовые билеты от 150 рублей и тикеты на безлимитные катания. Многодетные семьи смогут покататься со скидкой. Для малышей также построят небольшую горку и лабиринт.
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