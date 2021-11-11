КГИОП потребовал снести смотровую площадку и горку во дворе «Никольских рядов». Последнюю пытаются сохранить

«Конструкции монтированы в виде деревянной горки и высотной вышки, верхняя часть которой возвышается над объектом и наблюдается со стороны набережной Крюкова канала и Садовой улицы. Данное обстоятельство оказывает влияние на восприятие исторически сложившегося облика объекта», — приводит «Деловой Петербург» слова пресс-секретаря КГИОП Ксении Черепановой.

К зиме 2020 года архитектурное бюро Katarsis ab разработало для «Никольских рядов» проекты большой городской горки и смотровой башни, с вершины которой открывался панорамный вид на историческую часть Петербурга. Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе общественного пространства, смотровая площадка в этом сезоне не предусмотрена. Ее изначально открывали как временную конструкцию. То, что она под угрозой сноса, фактически неверно — ее, как и планировали, демонтировали.

А вот большую горку рассчитают сохранить. Для этого на согласование в КГИОП была подана проектная документация застройки двора временными конструкциями. Сейчас комитет уже одобрил проект — в «Никольских рядах» ожидают, что все этапы оформления разрешения будут завершены в ближайшее время. Открыть двор для посетителей планируется к началу декабря.