В Петербурге опечатали шесть ресторанов и ночных клубов за работу в локдаун

Всего в вечернее и ночное время проверили 62 точки общепита в Центральном и Петроградском районах. Большинство из них соблюдали установленные требования – были закрыты или работали только на доставку и навынос.

Также проверили 41 магазин, 29 точек общепита и 9 организаций сферы услуг в Центральном, Адмиралтейском, Приморском и Красногвардейском районах. Нарушения нашли в семи организациях. У некоторых не было QR-кода или средств индивидуальной защиты. Часть непродовольственных магазинов работали без наличия 30% товаров первой необходимости.

Напомним, в ночь на 31 октября в центре Петербурга прошел рейд под руководством первого заместителя главы администрации Виталия Андросова. В результате проверки были выявлены нарушения в четырех барах, передает пресс-служба районной администрации.

Также в первую ночь локдауна в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений, которые продолжали работать, несмотря на ограничения в городе.