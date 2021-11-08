В Петербурге опечатали шесть ресторанов и ночных клубов за работу в локдаун

В Петербурге опечатали шесть ресторанов и баров за работу во время локдауна. Рейды проводили сотрудники комитетов по контролю за имуществом и по промышленной политике, а также представители Роспотребнадзора и Следственного комитета, пишет Смольный.
Фото здесь и далее: администрация Санкт-Петербурга
Напомним, в Петербурге действовал запрет на работу точек общепита, они могли обслуживать горожан только навынос или доставлять заказы с 30 октября по 7 ноября. Но это постановление проигнорировали девять баров, ресторанов и ночных клубов на улицах Думской, Рубинштейна, Некрасова, Жуковского, Инструментальной и Стремянной, на набережной канала Грибоедова и на Литейном проспекте.
С 4 по 7 ноября шесть организаций общепита закрыли и опечатали следующие заведения: бар «Duma» на Думской улице, «Трудовые будни» на улице Рубинштейна, «Mapuche» на Некрасова, «Al Capone» на Жуковского, «Warpp club» на Литейном и «Мясной Цех» на Инструментальной улице (дважды), сообщает «Фонтанка». По результатам проверок составили протоколы об административных правонарушениях. Штрафы получат предприятия, а также 19 посетителей.
Всего в вечернее и ночное время проверили 62 точки общепита в Центральном и Петроградском районах. Большинство из них соблюдали установленные требования – были закрыты или работали только на доставку и навынос.
Также проверили 41 магазин, 29 точек общепита и 9 организаций сферы услуг в Центральном, Адмиралтейском, Приморском и Красногвардейском районах. Нарушения нашли в семи организациях. У некоторых не было QR-кода или средств индивидуальной защиты. Часть непродовольственных магазинов работали без наличия 30% товаров первой необходимости.
Напомним, в ночь на 31 октября в центре Петербурга прошел рейд под руководством первого заместителя главы администрации Виталия Андросова. В результате проверки были выявлены нарушения в четырех барах, передает пресс-служба районной администрации.
Также в первую ночь локдауна в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений, которые продолжали работать, несмотря на ограничения в городе.
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