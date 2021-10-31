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В центре Петербурга снова прошел ночной рейд по заведениям. Нарушения был выявлены в четырех барах

В ночь на 31 октября в центре Петербурга прошел рейд под руководством первого заместителя главы администрации Виталия Андросова. В результате проверки были выявлены нарушения в четырех барах, передает пресс-служба районной администрации.

Администрация Центрального района совместно с полицией и ФНС обошли десять заведений, составлено четыре административных протокола о нарушениях. Так, два заведения на Лиговском и Литейном проспектах работали, несмотря на запрет. В одном из них отсутствовали средства индивидуальной защиты и QR-код, а в другом отмечали Хэллоуин —  тоже без масок. Их названия не уточняются.

Также работал бар «Угрюмочная». В нем посетители и персонал находились без средств индивидуальной защиты. Еще один нарушитель был выявлен на улице Рубинштейна. У заведения не было QR-код и лицензии на алкоголь, а персонал работал без масок.

Напомним, в первую ночь локдауна в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений, которые продолжали работать, несмотря на ограничения в городе. Владельцам заведений необходимо выплатить штраф за нарушение правил санитарной безопасности — до 300 тысяч рублей.

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