В центре Петербурга снова прошел ночной рейд по заведениям. Нарушения был выявлены в четырех барах

Администрация Центрального района совместно с полицией и ФНС обошли десять заведений, составлено четыре административных протокола о нарушениях. Так, два заведения на Лиговском и Литейном проспектах работали, несмотря на запрет. В одном из них отсутствовали средства индивидуальной защиты и QR-код, а в другом отмечали Хэллоуин — тоже без масок. Их названия не уточняются.

Также работал бар «Угрюмочная». В нем посетители и персонал находились без средств индивидуальной защиты. Еще один нарушитель был выявлен на улице Рубинштейна. У заведения не было QR-код и лицензии на алкоголь, а персонал работал без масок.