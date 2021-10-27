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Это разборка питерская: в библиотеке на Ветеранов 70-летний читатель пострадал в драке за буккроссинг

Петербуржцы вовсю готовятся к наступлению нерабочих дней по коронавирусу. Даже библиотека на проспекте Ветеранов стала местом битвы в преддверии локдауна — читатели подрались из-за тележки буккроссинга, в которой лежали бесплатные книги для обмена.

Фото: Shutterstock.com

 

Как пишет «Фонтанка», накануне с травмами в больницу попал 70-летний петербуржец. По его словам, днем в библиотеке №12 на проспекте Ветеранов на него напал неизвестный. Причиной стали бесплатные книги, которые были представлены на тележке буккроссинга.

В библиотеке рассказали, что 70-летний пострадавший — их постоянный посетитель, которого сотрудники знают как выдержанного и воспитанного человека. Второй участник конфликта — молодой мужчина, записавшийся недавно.

Теперь пострадавший намерен подать заявление в полицию. Нападавший бил его по ногам ногами в ботинках и ударил по голове стопкой книг. По словам мужчины, на вид ему было около 40 лет, лично они не были знакомы.

Напомним, ранее «разборка питерская» произошла между посетителями Российской национальной библиотеки из-за стула. Инцидент произошел в здании на площади Островского — один участник высокоинтеллектуального выяснения отношений отправился в травмпункт за медпомощью, второго доставили в отдел полиции. Пресс-служба РНБ даже сняла тикток, объясняющий недавнюю потасовку между посетителями. Позже еще одна чисто петербургская разборка произошла между двумя гидами по крышам, которе подрались за право первенства на экскурсию

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