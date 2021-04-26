Это разборка питерская: посетители Российской национальной библиотеки подрались из-за стула

Кнопка тревожной сигнализации сработала в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского около часу дня 24 апреля. На место был направлен ближайший наряд вневедомственной охраны. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, «незамедлительно прибыв к объекту, сотрудники задержали гражданина, затеявшего драку».

Затеявший высокоинтеллектуальную разборку в здании РНБ занял свободное место, а на соседний стул поставил сумку. Другой посетитель попросил его убрать сумку, чтобы сесть рядом, но получил отказ. Между ними произошел конфликт, в ходе которого гражданин нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Наряд вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.