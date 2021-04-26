Все как в меме «Это разборка питерская»: посетители Российской национальной библиотеки подрались из-за стула. Инцидент произошел в здании РНБ на площади Островского — один участник высокоинтеллектуального выяснения отношений отправился в травмпункт за медпомощью, второго доставили в отдел полиции.
Кнопка тревожной сигнализации сработала в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского около часу дня 24 апреля. На место был направлен ближайший наряд вневедомственной охраны. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, «незамедлительно прибыв к объекту, сотрудники задержали гражданина, затеявшего драку».
Затеявший высокоинтеллектуальную разборку в здании РНБ занял свободное место, а на соседний стул поставил сумку. Другой посетитель попросил его убрать сумку, чтобы сесть рядом, но получил отказ. Между ними произошел конфликт, в ходе которого гражданин нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.
Наряд вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.