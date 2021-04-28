«Назовем героев Саб-Зиро и Скорпион»: в РНБ сняли тикток о недавней потасовке между посетителями

Потасовка произошла в Ленинском читальном зале Российской национальной библиотеки. По словам сотрудников РНБ, «именно здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем». Имена участников инцидента не раскрываются, им дали вымышленные, из игры Mortal Kombat — Саб-Зиро и Скорпион.

Саб-Зиро находился в поиске лучшего стола в Ленинском читальном зале. Он успел посидеть за несколькими столами, пока его взор не упал на второй этаж — именно туда он устремился. Несколькими минутами ранее Скорпион, «любитель чистоты и порядка», протер влажными салфетками всю поверхность стола, за которым сидел каждый день. Наведя порядок, он решил отлучиться в буфет. В это время в поисках своего пути Саб-Зиро увидел стол, на котором едва обсох состав влажных салфеток Скорпио, и понял, что это именно то место, которое он искал. Спустя время вернулся Скорпион и потребовал визави освободить занимаемый стол. Слово за слово, начался поединок.

«Поединок прервали сотрудники Росгвардии. Поведение читателей в библиотеке регламентируется правилами, которые менялись на протяжении столетий. Так, в XIX веке читателям было запрещено вносить в библиотеку шпаги — для них в гардеробе было отведено специальное место для хранения. Вообще, за более чем двухсотлетнюю историю в библиотеке происходило много разных неоднозначных случаев — и мы о них обязательно расскажем в наших следующих сюжетах», — отмечают в РНБ.