Два гида по крышам в Петербурге подрались за право первенства на экскурсию

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 30 апреля. Два гида по крышам столкнулись у входа в парадную дома №51 по улице Восстания. Они одновременно пришли к ней, чтобы показать Петербург с высоты, однако поделить крышу мирно не сумели — между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой.

Оба экскурсовода молодые — одному 19 лет, другому 18. Когда они столкнулись, между ними начался конфликт, после чего младший достал газовый пистолет и выстрелил в конкурента. Раненый сам позвонил в полицию и сообщил о перестрелке, с ранением щеки его доставили в больницу.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, на экскурсовода-стрелка составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Однако обоим грозит привлечение к отвественности за организацию нелегальных экскурсий по крышам.

Напомним, ранее «разборка питерская» произошла между посетителями Российской национальной библиотеки из-за стула. Инцидент произошел в здании на площади Островского — один участник высокоинтеллектуального выяснения отношений отправился в травмпункт за медпомощью, второго доставили в отдел полиции. Пресс-служба РНБ даже сняла тикток, объясняющий недавнюю потасовку между посетителями. «Назовем героев Саб-Зиро и Скорпион» — да начнется поединок!