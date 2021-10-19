Смольный возложил на петербургский бизнес обязанность проверять наличие QR-кодов

В документе сказано, что «проверку QR-кодов у посетителей будут осуществлять представители бизнеса (в том числе представители торговых центров, общественного питания, фитнес-центров и т. д.)». Посетителю необходимо при посещении перечисленных заведений предъявить QR-код или справку о перенесенном заболевании сотруднику организации.

Следить за соблюдением требований будет Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности Смольного. В ближайшее время он подготовит памятку насчет проверки QR-кодов для предпринимателей.

Также предпринимателям снова придется отчитаться об отправленных на удаленку пожилых сотрудниках старше 60 лет, не имеющих QR-кода. Если бизнес не будет соблюдать требования действующей редакции постановления Правительства № 121, то ему грозят штрафы или отзыв QR-код, который позволял осуществлять деятельность в условиях режима повышенной готовности и приостановка работы.

При этом вводить меры поддержки власти не планируют, «так как текущей редакцией постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 не накладываются ограничения на осуществление деятельности организаций».

Ранее представители культуры, бизнеса и общепита думают о новых мерах сдерживания коронавируса.