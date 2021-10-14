Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, запас медицинского кислорода в отдельных регионах России небольшой, в каких именно — министерство не уточняет. «К сожалению, такие вопросы в регионах зачастую вызваны низкими темпами вакцинации населения, нехваткой емкостей для хранения и производства кислорода, нехваткой средств доставки», — отметили там.

«Некоторые регионы не учли уроки предыдущих волн пандемии и не приняли достаточных мер, хотя неоднократно предупреждались Минпромторгом о необходимости их принятия в связи с возможной вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — отметил представитель министерства. По его словам, «ради спасения жизней людей Минпромторг готов и дальше вести активную работу с предприятиями промышленности по передаче кислорода для медицинских нужд, рискуя при этом сорвать производственные сроки на самих предприятиях».

Производство кислорода для нужд системы здравоохранения в настоящее время осуществляют более 35 компаний, объем составляет около 2,8 тысячи тонн в сутки. Насколько нужно его увеличить, чтобы поставок хватало, в Минпромторге не уточняют.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 861 тысячу, в Москве — 1 миллион 692 тысячи, в Петербурге — 652 тысячи, в мире — 238 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.