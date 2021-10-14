Объединенная судостроительная корпорация завершила переезд из Москвы в Петербург

«Действительно, переезд практически полностью состоялся, завершились почти все необходимые процедуры. В Петербурге работает уже более 300 человек, в том числе — Георгий Сергеевич [Полтавченко]», — приводит «Деловой Петербург» слова советника председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрея Кибитова. Полтавченко занимает пост совета директоров ОСК.

Большая часть сотрудников Объединенной судостроительной корпорации теперь работают в бизнес-центре на 17-й линии Васильевского острова, в то время как головной офис компании разместился в переулке Антоненко. Оставшиеся в московском представительстве сотрудники продолжают работать в бизнес-центре «Легион II», однако теперь занимают только один этаж, а не все здание.

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено в 2007 году. Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах России.

Напомним, сменил место регистрации головного офиса также «Газпром». Ранее он находится на улице Наметкина в Москве, теперь в Петербурге — в здании Лахта Центра. Подразделения уже начали переезд. Перерегистрация «Газпрома» принесет Петербургу дополнительных 17 миллиардов рублей доходов в 2021 году. В 2022-ом и далее компания будет приносить в бюджет города более 40 миллиардов рублей ежегодно. Вот на что потратят деньги.