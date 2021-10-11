«В следующем году на улице Рубинштейна планируется введение круглосуточной дифференцированной платной парковки и установка стационарной автоматизированной системы контроля нарушений оплаты», — сообщили в администрации Центрального района по итогам совещания по подготовке к расширению зоны платной парковки с Комитетом по транспорту.

Новая система дорожного движения начала действовать на улице Рубинштейна в октябре 2020 года. В список платных парковок участок от Невского проспекта до Загородного и улицы Ломоносова включили в декабре, заработала парковка на 104 машино-места, 11 из которых — для инвалидов.

Сейчас оплата за парковку на Рубинштейна взимается с декабря 2020 года, но только в дневное время — с 08:00 до 20:00. Ожидалось, что это позволит упорядочить транспортные потоки и обеспечить удобство передвижения местным жителям.

В декабре платная парковка начнет действовать на 71 улице в Центральном районе Петербурга. Петербуржцы, живущие в пределах этих районов, могут оформить себе парковочное разрешение с 1 ноября. К 2022 году зона платной парковки в Петербурге расширится на еще 336 адресов. Смольный уже заключил контракт на проектирование, стоимость которого составит 30,8 миллиона рублей.