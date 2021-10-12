В Петербурге планируют повысить цену платной парковки в 2022 году

Максимальная сумма заявлена в проекте постановления правительства, который подготовил комитет по транспорту. Такую цену установили для автомобилей категории «B» на 2022 год. Для двухколесных категорий «A» и «M» — 39 рублей 68 копеек, для иных — 198 рублей 37 копеек.

Но скорее всего цены будут ниже. Те тарифы, что прописаны в проекте — это предел, до которого в теории могут поднять цены. Пока комитет по тарифам рассматривает вариант с установкой цены на парковку для водителей категории «В» в 100 рублей, пишет «Фонтанка».

В 2021 году в зоне платной парковки действуют следующие расценки: 30 рублей — для категорий «А» и «М», 60 — для категории «В», 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Для проживающих в зоне платной парковки действует льготный тариф.

Ранее в Петербурге временно перестали взимать плату за парковку в центре города. Это связано с отзывом лицензии Банком России у «Орбанка», который обеспечивал прием платежей. А позже в Смольном заявили, что с 12 октября зона платной парковки заработала в штатном режиме.